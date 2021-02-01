Московский эксперт: Кремлю нужно отказаться от политического использования балтийских русских

По оценке Лийк, балтийские русские так и так через 30 лет после развала Советского Союза больше не являются такими, как были, поэтому их уже не так просто использовать в качестве лобби-группы: "Они всегда были ею меньше, чем надеялись некоторые в Москве. Так что Москва своей деятельностью тут ничего не добилась, скорее проиграла. Тренин это знает и пытается коммуницировать".

Самым важным вопросом является то, каким образом и какие московские политические деятели в состоянии услышать заявления Тренина? Сам Тренин подтвердил, что он не видит предпосылок к изменению мышления: "Я надеюсь на то, что в итоге все же появится реальная оценка мировых дел".

Кадри Лийк отметила, что при формировании внешней политики России все большую роль играют силовые структуры - спецслужбы и Министерство обороны, - а также "активисты-фрилансы", как Евгений Пригожин и Константин Малофеев: "Эти люди, вероятнее всего, статьи Тренина не читают и не станут слушать его советы. Министерство иностранных дел могло бы услышать, но его вес при формировании внешней политики России на протяжении последних десяти лет, к сожалению, снизился".

По словам Лийк, ей кажется, что попытки Москвы манипулировать балтийскими русскими так и так сократились: "Во втором десятилетии XXI века Россия, конечно, вмешивалась в дела Германии и США, но в дела стран Балтии намного меньше - тут все работало на автопилоте, без особого творчества. Одной из причин может быть аннексия Крыма и последовавшее за этим напряжение. После Крыма на Западе все стали спрашивать: Нарва - следующая? И в этой ситуации в интересах Москвы было сигнализировать об отсутствии агрессивных амбиций. Но они, может, и немного научились тому, что из этого действительно ничего хорошего не получится".

Александр Сытин, который работал в связанном с российской внешней разведкой Российском институте стратегических исследований по направлению стран Балтии, сказал Postimees, что он не верит, что руководство России откажется от использования русского населения с качестве своей карты в странах Балтии. Он подчеркнул, что русские в Эстонии и Латвии не интересуют Россию с гуманитарной стороны:

"Российская власть, которая в значительной степени состоит из разведки и других работников спецслужб, видит их как возможный фактор дестабилизации политической обстановки в соседних странах. Сейчас все просто в застрявшем состоянии, поскольку важнее проблемы русского языка на Украине и проблема Донбасса". 20

Также, по оценке Сытина, нужно учитывать, что российская власть использует тему борьбы за права русских и для внутренней консолидации в стране.