Московский эксперт: Кремлю нужно отказаться от политического использования балтийских русских

"Прибалтийских русских можно считать частью русского мира в культурном плане, но не стоит лепить из них пророссийское лобби в странах, где они живут", - написал Тренин в опубликованной на сайте российского отдела американского аналитического центра Карнеги статье "Уважай соседа своего. Что можно сделать в отношениях России и Балтии". "Сам русский мир может существовать исключительно как культурное явление, а любые попытки использовать его в геополитических целях чреваты его дискредитацией и самоуничтожением".
65-летний Тренин является директором российского отдела центра Карнеги, и его считают одним из самых сильных аналитиков Москвы в области отношений России и западных стран. Заслуживает внимание и то, что статью Тренина о возможности улучшения отношений между Россией и странами Балтии на прошлой неделе на своем сайте опубликовал и авторитетный Российский совет по международным делам, который создан по распоряжению президента России для продвижения так называемой мягкой силы.
В число учредителей совета входит российское Министерство иностранных дел, а в его президиуме состоит пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Среди внешнеполитических аналитических центров России совет имеет скорее либеральные взгляды. Генеральный директор Андрей Кортунов поддерживает восстановление сотрудничества между Россией и западными странами.
Тренин сказал Postimees, что его анализ основан на опыте последних 30 лет: "Российская политика пыталась поддерживать русскоязычные общины в бывших советских республиках с той целью, чтобы создать дружественное для России внешнеполитическое сообщество. Такой подход нигде успеха не принес", - сказал Тренин.
При этом он подчеркнул, что в странах Балтии имеются проблемы, связанные с интеграцией русских: "Они имеются и остаются, но эти проблемы невозможно эффективно использовать в российской политике".
В числе прочего в своей статье Тренин написал, что, по его оценке, на фоне российско-прибалтийских отношений, которые еще как минимум десятилетие будут находиться на низком уровне, двусторонние контакты разумнее всего развивать в ключе добрососедства и в сфере бытовых проблем. Со стороны России в этом случае главными партнерами могли бы быть Петербург, а также Ленинградская, Калининградская и Псковская области. В политических контактах, по мнению Тренина, польза могла бы быть лишь от таких многосторонних органов сотрудничества, где политические вопросы являются второстепенными, как, например, Совет стран Балтийского моря.
Один из лучше эстонских экспертов по России, работающая в Европейском совете внешних сношений Кадри Лийк назвала Дмитрия Тренина экспертом с большим опытом, который выполняет очень хорошую работу по двум направлениям: объясняя внешнеполитическое мышление России о западных странах и формируя более реалистичную российскую политику:
"Тренин очень хорошо понимает, что попытки использовать местных русских в качестве лобби-группы принесли вред самим этим людям и взрастили новое недоверие в отношении Москвы как в странах Балтии, так и вообще на Западе, усилив мнение, что Россия пытается манипулировать нашей внутренней жизнью и политическим ландшафтом".