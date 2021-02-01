Компания Илона Маска заявила, что успешно вживила в мозг обезьяны чип для видеоигр

"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума", - заявил Маск во время общения в чате в приложении Clubhouse.
По словам бизнесмена, внешне имплант незаметен, а обезьяна - "счастлива".
В Neuralink надеются, что вскоре подопытные обезьяны смогут играть друг с другом в "интеллектуальный пинг-понг". В ближайшие дни бизнесмен пообещал показать видео с обезьянами, играющими в видеоигры.
Предприниматель объяснил, что цель данных технологий устранить последствия травм головного и спинного мозга и восполнить утраченные способности с помощью имплантированного чипа.
Предполагается, что с помощью чипа можно будет вызывать Tesla, слушать музыку или играть в игры.