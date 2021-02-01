Пн, 1.02.2021
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Талис Линкайтс, министр сообщения
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Компания Илона Маска заявила, что успешно вживила в мозг обезьяны чип для видеоигр

Илон Маск. ФОТО: CHRISTIAN MONTERROSA/EPA

Основанная Илоном Маском нейротехнологическая компания Neuralink успешно вживила в мозг обезьяны специальный чип, который позволяет ей играть в видеоигры, сообщает Esquire со ссылкой на Bloomberg.

"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума", - заявил Маск во время общения в чате в приложении Clubhouse.

По словам бизнесмена, внешне имплант незаметен, а обезьяна - "счастлива".

В Neuralink надеются, что вскоре подопытные обезьяны смогут играть друг с другом в "интеллектуальный пинг-понг". В ближайшие дни бизнесмен пообещал показать видео с обезьянами, играющими в видеоигры.

Предприниматель объяснил, что цель данных технологий устранить последствия травм головного и спинного мозга и восполнить утраченные способности с помощью имплантированного чипа.

Предполагается, что с помощью чипа можно будет вызывать Tesla, слушать музыку или играть в игры.

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