Что делать, если сел голос? 5 советов фармацевта

Более подробно о том, что вызывает охриплость и что делать, чтобы как можно скорее вернуть голос, рассказывает фармацевт аптечной сети Apotheka Лига Цируле.

"Осипший голос на слух кажется грубым, напряженным, с придыханием, могут также измениться его громкость и тембр. Следует, однако, помнить о том, что хрипота - это симптом, а не заболевание, и причины ее появления могут быть разными, правда, к счастью, обычно они не слишком серьезные и вскоре проходят. Тем не менее, если охриплость сохраняется более десяти дней, нужно проконсультироваться с врачом", - отмечает фармацевт Лига Цируле.

Ларингит - самая распространенная причина хрипоты

Чаще всего охриплость связана с воспалением гортани, или ларингитом. Воспаление гортани может вызвать вирусная инфекция, бактериальная инфекция или перенапряжение голосовых связок, например, если человек кричал или пел. Спровоцированный вирусом острый ларингит является самолимитирующим заболеванием, то есть он не требует специального лечения и проходит в течение десяти дней. Другими симптомами ларингита могут быть першение и боль в горле, а также сухой кашель. Если же ларингит затягивается более чем на три недели, он считается хроническим.

Значение имеет и строение гортани

"Простудные вирусы могут быть очень разными: есть вирусы, живущие на гортани и вызывающие ее воспаление, а есть такие, которые там не приживаются, поэтому простуду не обязательно будет сопровождать охриплость. Это же можно сказать и о перегрузке голосового аппарата: некоторые, даже от души попев на концерте, на следующий день не почувствуют ничего необычного, а кто-то другой может остаться без голоса - все зависит от строения гортани человека, мускулатуры и голосовых связок", - поясняет фармацевт.

5 советов на случай, если сел голос

#1 Говорить шепотом тоже нельзя!

Самое главное, чтобы охриплость пошла на спад, - дать отдых гортани. Несколько дней надо стараться не говорить, не кричать, не петь. Ошибочно считать, будто можно говорить шепотом: шепот также задействует голосовые связки и не менее вреден, чем обычная речь.

#2 Теплые напитки

Если голос сел, нужно пить много жидкости, тем самым увлажняя слизистую горла. Лучше всего помогут теплые напитки, например, чай, бульон или суп, однако они не должны быть горячими, так как это может только усугубить отек.

#3 Рассасываемые таблетки

Помочь при охриплости могут также рассасываемые таблетки, пастила и конфеты, ведь при их рассасывании выделяется слюна и горло увлажняется.

#4 Ингаляция

Ингаляции увлажняют слизистую гортани и уменьшают отек. Есть множество способов их проведения, самый безопасный и удобный вариант - использовать паровые ингаляторы и вдыхать физраствор. Однако, если дома нет ингалятора, можно закипятить в кастрюльке цветы ромашки, листья шалфея или сосновые почки и вдыхать их пар. С ингаляциями в домашних условиях нужно быть осторожными: нельзя вдыхать очень горячий пар, чтобы не обжечь дыхательные пути. Между резервуаром с жидкостью и лицом должно быть расстояние в 20-30 сантиметров.

#5 "Нет" кофе, алкоголю и сигаретам

Кофеин и алкоголь еще больше сушат слизистую горла, поэтому следует отказаться от их употребления. Нужно также избегать курения, так как табачный дым самым непосредственным образом раздражает гортань. У курильщиков нередко голос с хрипотцой, свидетельствующий о постоянном раздражении гортани.

Кислотный рефлюкс, аллергия и стресс также могут вызвать охриплость