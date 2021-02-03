В день суда над Навальным по всей России были задержаны более 1000 человек

Как сообщает DW со ссылкой на "ОВД-Инфо", всего было задержано 1377 человек, 1116 из которых - в Москве. Среди задержанных - как те, кто был задержан днем возле здания суда, так и те, кто вечером вышел на протестные акции.

В Санкт-Петербурге были задержаны 246 человек. Кроме того, задержанные есть в Челябинске, Уфе, Омске, Ижевске и ряде других городов.

Напомним, 2 февраля Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима по делу Yves Rocher - его условный срок был заменен на реальный. Учитывая время, проведенное политиком под домашним арестом, он выйдет на свободу в 2023 году.