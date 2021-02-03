Ср, 3.02.2021
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Алексей Навальный
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В день суда над Навальным по всей России были задержаны более 1000 человек

ФОТО: EPA/Scanpix

После суда о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный в нескольких городах России были задержаны более 1377 человек. 

Как сообщает DW со ссылкой на "ОВД-Инфо", всего было задержано 1377 человек, 1116 из которых - в Москве. Среди задержанных - как те, кто был задержан днем возле здания суда, так и те, кто вечером вышел на протестные акции.

В Санкт-Петербурге были задержаны 246 человек. Кроме того, задержанные есть в Челябинске, Уфе, Омске, Ижевске и ряде других городов.

Напомним, 2 февраля Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима по делу Yves Rocher - его условный срок был заменен на реальный. Учитывая время, проведенное политиком под домашним арестом, он выйдет на свободу в 2023 году.

Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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