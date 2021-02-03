Люди жалуются на угрозу увольнения с работы, если они не привьются от Covid-19

Несмотря на заявления, что вакцинация является добровольной, поступает информация о том, что отдельные группы населения, например служащие Национальных вооруженных сил должны пройти обязательную вакцинацию.
"Если законодательная власть определила отдельные группы профессий, для которых введена обязательная вакцинация, важно, чтобы эта информация прозвучала от государства",
Бюро омбудсмена получило ряд телефонных звонков и электронных писем от представителей различных профессий о риске увольнения в случае отказа от вакцинации. Некоторые утверждают, что такие ситуации уже были, но эти факты не проверены, сказала Пиляне.
Ранее министр обороны Артис Пабрикс сообщил, что вакцинация в латвийской армии будет обязательной, а в Земессардзе - добровольной.