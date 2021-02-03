Ср, 3.02.2021
Я нанес ему смертельную обиду тем, что выжил. Потом я нанес еще более серьезную обиду: я не спрятался. А потом случилось вообще страшное - я участвовал в расследовании своего собственного отравления. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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Люди жалуются на угрозу увольнения с работы, если они не привьются от Covid-19

Фото иллюстративное. ФОТО: Ronny Hartmann/AP

Бюро омбудсмена получило сообщения от представителей различных профессий, в том числе медиков, о том, что в случае отказа от вакцинации они могут лишиться работы, сообщила на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции заместитель омбудсмена Инета Пиляне.

Несмотря на заявления, что вакцинация является добровольной, поступает информация о том, что отдельные группы населения, например служащие Национальных вооруженных сил должны пройти обязательную вакцинацию.

"Если законодательная власть определила отдельные группы профессий, для которых введена обязательная вакцинация, важно, чтобы эта информация прозвучала от государства",

- подчеркнула Пиляне.

Бюро омбудсмена получило ряд телефонных звонков и электронных писем от представителей различных профессий о риске увольнения в случае отказа от вакцинации. Некоторые утверждают, что такие ситуации уже были, но эти факты не проверены, сказала Пиляне.

Ранее министр обороны Артис Пабрикс сообщил, что вакцинация в латвийской армии будет обязательной, а в Земессардзе - добровольной.

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