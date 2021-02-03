Люди жалуются на угрозу увольнения с работы, если они не привьются от Covid-19

Бюро омбудсмена получило сообщения от представителей различных профессий, в том числе медиков, о том, что в случае отказа от вакцинации они могут лишиться работы, сообщила на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции заместитель омбудсмена Инета Пиляне.