Ср, 3.02.2021
Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
2 мин для прочтения

Известно, кто рассылал поддельные письма с призывом к вакцинации

ФОТО: Shutterstock. Kolāža: TVNET

Поддельные электронные письма с призывом к вакцинации отправила студентка, которая проводила исследовательскую работу в области безопасности информационных технологий (IT), сообщила Лига Бесере, представитель по связям с общественностью латвийского учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv.

Она пояснила, что эти электронные письма не носили особо злонамеренного характера и цели. "Студентка сообщила Cert.lv, что после инцидента она индивидуально связалась с каждым пользователем, который ввел свои данные и сообщила о случившимся. Введенные данные были удалены", - сказал Бесере, добавив, что собранные данные не являются конфиденциальными.

В качестве положительного фактора Бесере отметила тот факт, что часть общественности обратила внимание на эту проблему и сообщила о таких электронных письмах. С другой стороны, она выделила как негативный случай тот факт, что, хотя ссылка действовала только в течение короткого времени, некоторые жители вводили в нее свои данные.

Cert.lv сделал два вывода из случившегося. Во-первых, гражданам нужно внимательнее относиться к своим данным. Информацию об официальных сайтах и ​​процессе следует получать из надежных источников - Министерства здравоохранения (VM) и Центра профилактики и контроля заболеваний.

"Любой призыв к действию или предоставлению личных данных следует оценивать в соответствии с официальной информацией", - пояснил Бесере.

Уже сообщалось, что в начале недели мошенники разослали поддельные электронные письма с приглашениями на вакцинацию от Covid-19.

Минздрав призвал игнорировать подобные письма.

В министерстве отметили, что скоро у всех жителей Латвии будет возможность записаться на вакцинирование от Covid-19 на специально разработанном сайте manavakcina.lv, которым будет управлять Минздрав. Подать заявку можно будет путем авторизации через портал Latvija.lv, где данные пользователей защищены.

Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv сообщило, что получило информацию о мошеннических электронных письмах и выясняет обстоятельства.

Cert.lv призывает получать актуальную информацию о вакцинации из официальных источников и, прежде чем вводить какую-либо личную информацию, внимательно изучать сайт, который ее запрашивает.

Последние новости

НАВЕРХ
Back