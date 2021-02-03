Известно, кто рассылал поддельные письма с призывом к вакцинации

Она пояснила, что эти электронные письма не носили особо злонамеренного характера и цели. "Студентка сообщила Cert.lv, что после инцидента она индивидуально связалась с каждым пользователем, который ввел свои данные и сообщила о случившимся. Введенные данные были удалены", - сказал Бесере, добавив, что собранные данные не являются конфиденциальными.

В качестве положительного фактора Бесере отметила тот факт, что часть общественности обратила внимание на эту проблему и сообщила о таких электронных письмах. С другой стороны, она выделила как негативный случай тот факт, что, хотя ссылка действовала только в течение короткого времени, некоторые жители вводили в нее свои данные.

Cert.lv сделал два вывода из случившегося. Во-первых, гражданам нужно внимательнее относиться к своим данным. Информацию об официальных сайтах и ​​процессе следует получать из надежных источников - Министерства здравоохранения (VM) и Центра профилактики и контроля заболеваний.

"Любой призыв к действию или предоставлению личных данных следует оценивать в соответствии с официальной информацией", - пояснил Бесере. 1

Уже сообщалось, что в начале недели мошенники разослали поддельные электронные письма с приглашениями на вакцинацию от Covid-19.

Минздрав призвал игнорировать подобные письма.

В министерстве отметили, что скоро у всех жителей Латвии будет возможность записаться на вакцинирование от Covid-19 на специально разработанном сайте manavakcina.lv, которым будет управлять Минздрав. Подать заявку можно будет путем авторизации через портал Latvija.lv, где данные пользователей защищены.

Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv сообщило, что получило информацию о мошеннических электронных письмах и выясняет обстоятельства.