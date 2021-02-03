Ученики младших классов в школе должны будут соблюдать дистанцию 2 метра

При очном обучении ученики младших классов должны будут также носить маски для лица, тщательно и регулярно мыть руки, а учителя должны будут обеспечивать регулярное проветривание помещений.

С учетом того, что в школах будут находиться только ученики 1-х и 2-х классов, администрация должна организовать работу таким образом, чтобы можно было использовать как можно больше помещений и чтобы эти помещения были как можно более просторными, сказала министр.

Руководитель Государственной службы качества образования (VISC) Инта Юхневича попросили родителей уже на этой неделе обсудить с детьми вопрос о том, зачем нужны маски и как их правильно носить.

Юхневича подчеркнула, что информационные материалы о соблюдении мер безопасности - как пользоваться масками, мыть и дезинфицировать руки, о необходимости соблюдать дистанцию 2 метра и проветривать помещения - должны быть размещены в каждой школе.

Если ребенок забыл маску дома, школа должна ему ее предоставить.

Если же ребенок категорически отказывается от использования маски для лица, он не сможет заниматься вместе с другими детьми.

Если родители настаивают на том, что ребенок не будет носить маску, они должны написать заявление о том, что ребенок будет обучаться в семье.

Юхневича напомнила, что родители учеников 1-6-х классов имеют право во время режима ЧС перевести ребенка на домашнее обучение, проинформировав об этом школу. При этом родители берут на себя полную ответственность за обучение ребенка на дому, а учителя будут только предоставлять ребенку необходимую для учебы информацию. Юхневича подчеркнула, что учеба на дому не является дистанционным обучением.