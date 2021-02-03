Ученики младших классов в школе должны будут соблюдать дистанцию 2 метра

При очном обучении ученики младших классов должны будут также носить маски для лица, тщательно и регулярно мыть руки, а учителя должны будут обеспечивать регулярное проветривание помещений.
С учетом того, что в школах будут находиться только ученики 1-х и 2-х классов, администрация должна организовать работу таким образом, чтобы можно было использовать как можно больше помещений и чтобы эти помещения были как можно более просторными, сказала министр.
Руководитель Государственной службы качества образования (VISC) Инта Юхневича попросили родителей уже на этой неделе обсудить с детьми вопрос о том, зачем нужны маски и как их правильно носить.
Юхневича подчеркнула, что информационные материалы о соблюдении мер безопасности - как пользоваться масками, мыть и дезинфицировать руки, о необходимости соблюдать дистанцию 2 метра и проветривать помещения - должны быть размещены в каждой школе.
Если ребенок забыл маску дома, школа должна ему ее предоставить.
Если же ребенок категорически отказывается от использования маски для лица, он не сможет заниматься вместе с другими детьми.
Если родители настаивают на том, что ребенок не будет носить маску, они должны написать заявление о том, что ребенок будет обучаться в семье.
Юхневича напомнила, что родители учеников 1-6-х классов имеют право во время режима ЧС перевести ребенка на домашнее обучение, проинформировав об этом школу. При этом родители берут на себя полную ответственность за обучение ребенка на дому, а учителя будут только предоставлять ребенку необходимую для учебы информацию. Юхневича подчеркнула, что учеба на дому не является дистанционным обучением.
"Если родители приняли решение об обучении дома, они несут ответственность за образование ребенка", - подчеркнула руководитель VISC.