"Люди отучились унижать друг друга, а государство - нет": Василий Сигарев о России, Путине и Навальном

Василий Сигарев объяснил, что в отличие от Беларуси, где Александра Лукашенко должны победить, потому что "он - прошлое", в России "пока не побеждает никто".

"У нас пока не побеждает никто. Прошлое проигрывает всегда. Я говорю глобально. Всегда побеждает будущее", - уверен он.

Режиссер отметил, что он никогда не занимался политикой, но получилось, что его к этому привела сама власть.

"Люди отучились унижать друг друга, а государство - нет... После всех фальсификаций, рокировки. Был период, когда они начали менять отношение, что мы - никто. Мы - нация", - указал Сигарев.

История, которая произошла с Алексеем Навальным, произвела на Сигарева сильное впечатление. Он назвал ее почти "библейской": "Это просто какая-то библейская история с воскрешением. Такого не бывает. Жизнь - лучший сценарист".

Василий считает, что Владимир Путин - заложник собственного страха все потерять. Он полагает, что у президента РФ есть вариант либо удерживать все до конца, либо договориться с Навальным.

"Он - заложник своего страха, страха все потерять. У него шанс-то какой? Либо до конца удерживаться, либо договориться с Навальным, чтобы ему дали гарантии, осудили, а потом помиловали", - считает Сигарев.

Ему нравится Алексей Навальный тем, что он смелый и бескомпромиссный патриот.

"Он за счет разума побеждает, а не то что на кого-то подлючит", - подчеркивает режиссер.

Василий Сигарев верит в расследование Фонда борьбы с коррупцией о "дворце Путина" и предполагает, что объект принадлежит лично президенту России. В качестве аргументов он назвал бесполетную зону над этим объектом, а также то, что объект охраняет ФСО.

Режиссер также рассказал Юрию Дудю о своем отношении к Никите Михалкову и актрисе Яне Трояновой, съемках фильма "Страна Оз" и жизни на Урале.

Василий Сигарев - российский кинорежиссер. Известен своими психологическими драмами "Волчок", "Жить" и "Страна Оз".