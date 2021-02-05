Спорт и фитнес в отчаянии. План Минздрава означает "медленную смерть" отрасли

Ассоциация призывает правительство пересмотреть эту схему и следовать опыту Эстонии и других стран при принятии решений о судьбе спортивной индустрии.

Невыполненные обещания

"Мы видим, что заболеваемость Covid-19 в Латвии снижается от недели к неделе по сравнению с ноябрем и декабрем прошлого года. В декабре, запрещая отрасли работать, правительство сказало, что надо пережить самые строгие ограничения продолжительностью приблизительно в месяц, и тогда спортивным клубам разрешат работать при определенных ограничениях, как это было до этого.

Полтора месяца спустя показатели падают, но мы видим, что правительство делает прямо противоположное, заявляя, что спорт может иметь место быть только тогда, когда в Латвии почти не будет ни одного заболевшего. 10

Стоит отметить, что во многих странах Европы при схожих показателях спортивные клубы работают - это не только наше желание, спорт - это важное условие для здоровья населения и психологической устойчивости. А еще это рабочее место для тренеров", - поясняет глава ассоциации и член правления Гинт Кузнецов.

Как решают ситуацию в других странах

Ассоциация отмечает, что спортивная индустрия очень добросовестно выполняла введенные эпидемиологические меры и терпеливо выполняла решения правительства, но спортивные клубы больше не смогут выдержать полного прекращения деятельности. Другие страны выбирают закрытие сектора только как краткосрочное решение для достижения быстрой цели.

Если результат не достигается, необходимо искать более устойчивые решения, чтобы отрасль могла существовать, соблюдая при этом высокие меры эпидемиологической безопасности. 10

В качестве успешного примера ассоциация приводит Эстонию, где показатели совокупной заболеваемости аналогичны, но при этом там ясно дали понять, что политика ограничений должна идти рука об руку с экономической жизнеспособностью, в том числе разрешением деятельности спортивных клубов.

"Сейчас мы консультируемся со спортивными ассоциациями других стран, чтобы использовать их опыт и разработать рациональные решения - например, как обеспечить высокие меры эпидемиологической безопасности при различных уровнях заболеваемости. Мы считаем, что в каждой отрасли необходимо развивать свой собственный принцип "светофора". Мы должны научиться жить в новой ситуации в течение длительного времени, и это сосуществование не должно быть постоянным закрытием деятельности", - убежден Кузнецов.

Важный факт! Ассоциация также подчеркивает, что ряд международных исследований показывает - в спортивных клубах очень низкая доля людей, инфицированных Covid-19: из проанализированных 115 миллионов посещений число зарегистрированных случаев - 1,12 на 100 000 посещений.

Спорт - это еще и деньги

Латвийская ассоциация здоровья и фитнеса, объединяющая крупнейшие спортивные клубы Латвии, признает, что оборот отрасли в 2020 году упал на 40%. Для сравнения, в 2019 году это были 25 миллионов евро, а уплаченные налоги в бюджет - более 5,3 миллиона евро.

В отрасли работают более 1500 сотрудников - тренера по спорту, фитнесу и административный персонал, а количество занимающихся спортом - более 125 тысяч, или четверть экономически активного населения.