Ограничения из-за Covid-19 будут вводиться по принципу светофора

В настоящее время Латвия находится в первой, темно-красной, категории, так как кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 561,26 случая на 100 000 населения.

Режим ЧС в стране может сохраняться до тех пор, пока Латвия будет находиться в этой категории, но может быть отменен, как только она перейдет во вторую, красную, категорию, одновременно могут быть смягчены отдельные ограничения. Эта категория предусматривает, что 14-девная заболеваемость в стране составляет 100-200 случаев на 100 000 населения. В этом случае могут быть смягчены ограничения на собрания, торговлю, разрешены индивидуальные занятия спортом в помещениях, постепенно может возобновиться очное обучение, разрешено посещение мест общепита.

Третья, оранжевая, категория предусматривает, что 14-дневная заболеваемость составляет 20-100 случаев на 100 000 населения. На этом этапе ограничения могут быть смягчены еще больше - будет разрешено собираться, разрешены торговля, работа учреждений культуры, спортивные занятия в помещениях.

Последняя, зеленая, категория предусматривает, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 снизилась до 20 случаев на 100 000 населения и можно вернуться к обычной жизни с небольшими ограничениями.

В докладе Министерства здравоохранения говорится, что существующие меры предосторожности следует продолжать до тех пор, пока 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 не станет ниже 200 на 100 000 населения. Каждые три недели следует проводить оценку ситуации, чтобы определить эффективность принятых мер предосторожности и принимать решение об их пересмотре.

Также планируются действия в случае резкого ухудшения ситуации. Оно будет определяться как минимум по одному из трех критериев. А именно, если 14-дневный кумулятивный показатель превышает 700 случаев или если этот показатель превышает 200 случаев, но семидневный кумулятивный показатель увеличивается на 20% в течение недели.

Предусмотрены действия в том случае, если в течение недели 5% секвенированных образцов SARS-CoV-2 будут новыми штаммами вируса и возникнет подозрение в его местной трансмиссии.