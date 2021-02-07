Белый глинтвейн для уютных февральских вечеров

Для многих глинтвейн ассоциируется с пикантным темно-красным, дополненным фруктами напитком в рождественскую пору, однако и из белового вина можно приготовить замечательный глинтвейн и наслаждаться им в любое время.
Магазин напитков и вин с низкими ценами AlkOutlet предлагает приготовить напиток, который согреет и во время прогулки по снежному лесу, и уютным февральским вечером дома. К тому же яркие цвета этого напитка напомнят о жизнерадостности весны, которую мы все так сильно ждем.
Белый глинтвейн
(Время приготовления 20 минут)
Ингредиенты (на 6-8 кружек):
1 бутылка полусухого вина;
0,5-1 л яблочного сока;
100-200 мл коньяка;
100 мл ликера, например, Amaretto;
3 мандарина (2 очищенных, один неочищенный);
1 яблоко;
1 груша;
2-3 палочки корицы (+палочки корицы для украшения);
10-15 шт. душистого перца;
10-15 семян кардамона;
5-7 шт. гвоздики;
немного тертого мускатного ореха.
Приготовление:
Все фрукты нарезать кубиками.
Все жидкие ингредиенты перелить в кастрюлю. Яблочный сок использовать по вкусу, пробуя и добавляя столько, сколько кажется нужным.
Добавить пряности и мандарины.
На медленном огне подогреть напиток приблизительно до 70 градусов.
Стаканы наполнить кусочками яблока и груши, налить глинтвейн и подавать теплым.
Наслаждаясь романтикой зимней погоды во время прогулки, глинтвейн можно налить в термос, а кусочки яблока и груши добавить непосредственно перед подачей.