Вс, 7.02.2021
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Алексей Навальный
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Белый глинтвейн для уютных февральских вечеров

ФОТО: Пресс-фото/Виктория Кожемякина

Для многих глинтвейн ассоциируется с пикантным темно-красным, дополненным фруктами напитком в рождественскую пору, однако и из белового вина можно приготовить замечательный глинтвейн и наслаждаться им в любое время.

Магазин напитков и вин с низкими ценами AlkOutlet предлагает приготовить напиток, который согреет и во время прогулки по снежному лесу, и уютным февральским вечером дома. К тому же яркие цвета этого напитка напомнят о жизнерадостности весны, которую мы все так сильно ждем.

Белый глинтвейн

ФОТО: Пресс-фото/Виктория Кожемякина

(Время приготовления 20 минут)

Ингредиенты (на 6-8 кружек):

  • 1 бутылка полусухого вина;
  • 0,5-1 л яблочного сока;
  • 100-200 мл коньяка;
  • 100 мл ликера, например, Amaretto;
  • 3 мандарина (2 очищенных, один неочищенный);
  • 1 яблоко;
  • 1 груша;
  • 2-3 палочки корицы (+палочки корицы для украшения);
  • 10-15 шт. душистого перца;
  • 10-15 семян кардамона;
  • 5-7 шт. гвоздики;
  • немного тертого мускатного ореха.

Приготовление:

ФОТО: Пресс-фото/Виктория Кожемякина
  1. Все фрукты нарезать кубиками.
  2. Все жидкие ингредиенты перелить в кастрюлю. Яблочный сок использовать по вкусу, пробуя и добавляя столько, сколько кажется нужным.
  3. Добавить пряности и мандарины.
  4. На медленном огне подогреть напиток приблизительно до 70 градусов.
  5. Стаканы наполнить кусочками яблока и груши, налить глинтвейн и подавать теплым.

Наслаждаясь романтикой зимней погоды во время прогулки, глинтвейн можно налить в термос, а кусочки яблока и груши добавить непосредственно перед подачей.

Автор рецепта: Евгения Янсоне

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