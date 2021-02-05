Пт, 5.02.2021
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Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
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Министерство образования разработает специальный принцип для возобновления очного обучения

ФОТО: Shutterstock

Министерство образования и науки (IZM) разработает принцип регионального подхода к возобновлению очного обучения, сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска (JKP) в микроблоге Twitter.

Министр отметил, что правительство планирует представить принцип регионального подхода к возобновлению очного обучения до 9 февраля.

На этой неделе также планируется подать запрос в правительство о предоставлении дополнительных средств учителям для предоставления консультаций, которые будут проводиться лично для школьников с трудностями в обучении всех возрастов с 8 февраля, которым также требуется психоэмоциональная поддержка, а также выпускникам школ, профессиональных училищ и университетов.

Как сообщалось, в правительстве начали обсуждать возможность возобновления очного обучения для учеников 1-х и 2-х классов уже в четверг, однако решение этого вопроса перенесли на пятницу.

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