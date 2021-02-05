Министерство образования разработает специальный принцип для возобновления очного обучения

На этой неделе также планируется подать запрос в правительство о предоставлении дополнительных средств учителям для предоставления консультаций, которые будут проводиться лично для школьников с трудностями в обучении всех возрастов с 8 февраля, которым также требуется психоэмоциональная поддержка, а также выпускникам школ, профессиональных училищ и университетов.