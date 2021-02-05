В Цесисе мужчина пытался доказать полиции, что находится на своей территории. Его оштрафовали на 500 евро

Житель Цесиса Нормундс был сильно разочарован решением полиции наложить на него штраф в размере 500 евро. Он захотел рассказать людям свою версию того, что произошло в одну из самых холодных ночей за эту зиму, когда мужчина встретился с сотрудниками правоохранительных органов после 22:00.

"16 января я находился на территории своей собственности, когда прибыл полицейский экипаж, из которого вышел сотрудник полиции и напомнила мне, что я не соблюдаю комендантский час, а также попросила меня предъявить документы, удостоверяющие личность. Я сказал ему, что нахожусь на своей территории. Понял, что с ними бесполезно разговаривать - они были довольно агрессивны. Я попросил позвонить в Госполицию", - рассказал Нормундс.

Сотрудники полиции видели, как Нормундс двигался на своем автомобиле BMW по улице Приекулю, причем, не обращая внимания на дорожные знаки.

"Человек не хотел разговаривать с представителями муниципальной полиции, так как считает, что это не полиция, и требовал вызвать Госполцию. Сначала был наложен штраф в размере 55 евро за несоблюдение дорожных знаков - мужчина ехал по улице с односторонним движением в обратном направлении. Второй штраф в размере 500 евро был наложен за несоблюдение комендантского часа", - сказал лава Цесисского отделения Госполиции (VP) Алдис Паже.

В свою очередь Нормундс утверждает, что не был пойман на месте совершения преступления, поэтому штраф ему наложили неоправданно.

"Мне предъявили правонарушение, что я оказал сопротивление представителям власти и не предъявил документы, удостоверяющие личность. Еще одним правонарушением было то, что я нарушил знак "въезд запрещен", - сказал Нормундс отметив, в тот момент, когда к нему подъехала полиция, он стоял в шортах и ​​тапочках рядом с машиной.

Нормундс не признает, что находился за пределами своей частной собственности во время комендантского часа той ночью, отмечая, что это нужно доказать.

На вопрос, можно ли с уверенностью утверждать, что он не покидал двор дома во время комендантского часа, Нормундс отвечает: "Я руководствуюсь фактами. Мы в какую эпоху живем? Они утверждают, что у них есть видео, на котором я управлял автомобилем. Я говорю, что хочу это увидеть".