Кровавая расправа в Рождество: осужденный за изнасилование и тройное убийство не выйдет на свободу

В октябре прошлого года издание Sakala писало, что 59-летний Маргус Розенберг ходатайствует о досрочном освобождении. В декабре суд решил, что совершивший в 1994 году в деревне Вана-Кыпу жестокое тройное убийство Розенберг не заслуживает того, чтобы его выпустили на свободу, и отклонил его ходатайство. Поэтому он продолжит отбывать назначенное ему пожизненное заключение, которое он получил после отмены в Эстонии смертной казни.

В рождественскую ночь 1994 года Маргус Розенберг на хуторе Вана-Кыпу 12 ножевыми ударами убил свою спутницу жизни, после четырьмя ножевыми ударами убил хозяйку хутора, а следом изнасиловал и убил восьмилетнюю дочь своей спутницы жизни. В доме была также 62-летняя мать Розенберга, которая помогла убийце скрыть следы кровавой расправы, и все это произошло на глазах его пятилетнего сына, показания которого позднее в суде сыграли значительную роль в обвинительном заключении. Мальчик был напуган и спрятался. Вместе с отцом и бабушкой они прожили три дня на хуторе вместе с трупами. Потом Маргус Розенберг вместе с матерью с помощью бензина подожгли хутор. Они сбежали вместе с ребенком и для их поимки полицейским потребовалось более полугода.

Sakala ранее писало, что во время предварительного следствия Розенберг детально описывал, как убивал сожительницу, хозяйку хутора и ребенка 20-сантиметровым охотничьим ножом, а перед этим выпил два пива, литр спирта и две бутылки водки. Также он рассказал, в каком порядке совершил свои ужасные преступления. Но на заседании суда он открестился от своих прежних показаний и попытался свалить вину на мафию, которая якобы совершила все эти зверства.

Суд приговорил Маргуса Розенберга к смертной казни, хотя на момент оглашения приговора уже было известно, что казни не будет, поскольку уже было принято решение об отмене смертной казни в Эстонии. Это нововведение вступило в силу через несколько месяцев после оглашения решения суда.