Сб, 6.02.2021
Навальный - уже политик, и он занимается этим не один год. Я оказалась в этом положении волею судьбы. Я не планировала стать президентом. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
1 мин для прочтения

Снег и обледенение осложняют движение по дорогам в нескольких регионах Латвии

Уборка снега ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Утром в субботу, 6 февраля, снег и обледенение осложняют движение по главным и региональным автодорогам Курземе и Земгале, сообщили агентству LЕТА в AS Latvijas Valsts Ceļi.

Для улучшения условий езды на дорогах страны работает 41 единица зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Условия езды затруднены на участке Рижской объездной дороги Саласпилс-Бабите, на участке Баускского шоссе Рига-Димзукалнс, на Елгавском шоссе, на участке Лиепайского шоссе Рига-Аннениеки, на Вентспилсском шоссе.

На региональных автодорогах движение затруднено в окрестностях Риги, Добеле, Елгавы, Кулдиги, Талси, Тукумса и Вентспилса.

В таких погодных условиях водителям рекомендуется проявлять особую осторожность. Сообщить об особенно скользких участках государственных автодорог можно по круглосуточному телефону 80005555.

Последние новости

НАВЕРХ
Back