Снег и обледенение осложняют движение по дорогам в нескольких регионах Латвии

Для улучшения условий езды на дорогах страны работает 41 единица зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Условия езды затруднены на участке Рижской объездной дороги Саласпилс-Бабите, на участке Баускского шоссе Рига-Димзукалнс, на Елгавском шоссе, на участке Лиепайского шоссе Рига-Аннениеки, на Вентспилсском шоссе.

На региональных автодорогах движение затруднено в окрестностях Риги, Добеле, Елгавы, Кулдиги, Талси, Тукумса и Вентспилса.