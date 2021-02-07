Синоптики рассказали, покинут ли Латвию морозы на следующей неделе
На следующей неделе, с 8 февраля, в Латвии сохранится холодная погода, однако осадков, скорее всего, будет мало, прогнозируют синоптики.
На следующей неделе, с 8 февраля, в Латвии сохранится холодная погода, однако осадков, скорее всего, будет мало, прогнозируют синоптики.
Погода в основном будет определяться антициклоном. На юге и востоке от Латвии будут циклоны, но связанные с ними снегопады могут пройти мимо. Ожидается, что снежный покров глубиной более полуметра сформируется в некоторых частях Украины, Беларуси, России и Польши, а также, возможно, на юге Литвы.
В Латвии ожидается переменное количество облаков и слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. В самые холодные ночи температура воздуха местами - чаще всего в Видземе - будет опускаться ниже -20 градусов, а максимальная температура днем будет в пределах -4...-14 градусов.
Продолжится ледообразование в Рижском заливе, где количество льда уже сейчас самое большое за последние годы.