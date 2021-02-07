Синоптики рассказали, покинут ли Латвию морозы на следующей неделе

Погода в основном будет определяться антициклоном. На юге и востоке от Латвии будут циклоны, но связанные с ними снегопады могут пройти мимо. Ожидается, что снежный покров глубиной более полуметра сформируется в некоторых частях Украины, Беларуси, России и Польши, а также, возможно, на юге Литвы.