Сильный снегопад в Нидерландах: нарушено железнодорожное и автомобильное движение

Из-за суровых погодных условий правительство закрыло все центры тестирования Covid-19 на несколько дней.

Метеорологическое агентство KNMI в воскресенье, 7 февраля, объявило "красный код" по всей стране, предупреждая, что скорость ветра может достигать 90 километров в час (25 метров в секунду).

На большей части территории Нидерландов ночью толщина снежного покрова увеличилась от пяти до десяти сантиметров, а в некоторых местах достигла 30 сантиметров, сообщает телекомпания NOS.

Утром поезда по всей стране были отменены, а водителям посоветовали не выезжать на дороги.

Галерея: Нидерланды в снегу

Сообщается о 85 случаях, когда автомобили съехали с дороги.