Сильный снегопад в Нидерландах: нарушено железнодорожное и автомобильное движение
На Нидерланды обрушилась сильнейшая за последние десять лет метель, нарушившая железнодорожное и автомобильное движение, сообщает AFP.
На Нидерланды обрушилась сильнейшая за последние десять лет метель, нарушившая железнодорожное и автомобильное движение, сообщает AFP.
Из-за суровых погодных условий правительство закрыло все центры тестирования Covid-19 на несколько дней.
Метеорологическое агентство KNMI в воскресенье, 7 февраля, объявило "красный код" по всей стране, предупреждая, что скорость ветра может достигать 90 километров в час (25 метров в секунду).
На большей части территории Нидерландов ночью толщина снежного покрова увеличилась от пяти до десяти сантиметров, а в некоторых местах достигла 30 сантиметров, сообщает телекомпания NOS.
Утром поезда по всей стране были отменены, а водителям посоветовали не выезжать на дороги.
Галерея: Нидерланды в снегу
Сообщается о 85 случаях, когда автомобили съехали с дороги.
Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие десять дней в Нидерландах ожидаются морозы.