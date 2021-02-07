Вс, 7.02.2021
Если законодательная власть определила отдельные группы профессий, для которых введена обязательная вакцинация, важно, чтобы эта информация прозвучала от государства. Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
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Сильный снегопад в Нидерландах: нарушено железнодорожное и автомобильное движение

Нидерланды ФОТО: AFP / Scanpix

На Нидерланды обрушилась сильнейшая за последние десять лет метель, нарушившая железнодорожное и автомобильное движение, сообщает AFP.

Из-за суровых погодных условий правительство закрыло все центры тестирования Covid-19 на несколько дней.

Метеорологическое агентство KNMI в воскресенье, 7 февраля, объявило "красный код" по всей стране, предупреждая, что скорость ветра может достигать 90 километров в час (25 метров в секунду).

На большей части территории Нидерландов ночью толщина снежного покрова увеличилась от пяти до десяти сантиметров, а в некоторых местах достигла 30 сантиметров, сообщает телекомпания NOS.

Утром поезда по всей стране были отменены, а водителям посоветовали не выезжать на дороги.

Галерея: Нидерланды в снегу

Сообщается о 85 случаях, когда автомобили съехали с дороги.

Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие десять дней в Нидерландах ожидаются морозы.

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