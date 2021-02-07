Пьяные водители без прав и мужчина, повредивший автомобиль полиции: как прошел комендантский час?

В Балдонском крае около 1:30 полиция остановила автомобиль BMW во время патрулирования. Проверка личности водителя показала, что у него не было водительских прав. К тому же он был под воздействием крепкого алкоголя. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в нетрезвом виде и без водительских прав, но также возбуждено административное дело за нарушение ограничений, установленных во время режима чрезвычайной ситуации.

В свою очередь, около 3.00 в Огрском крае ехал автомобиль Volkswagen Passat. Когда водитель заехал на заправку, представители Земессардзе подошли к водителю, чтобы узнать его личность и причину передвижения. Учитывая, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, к делу была привлечена и Государственная полиция.

Правоохранительные органы установили, что автомобилем управлял мужчина без водительских прав, и что в его дыхании было обнаружено около 1,11 промилле алкоголя. Также транспортное средство не имело соответствующих номерных знаков, а также не проводился государственный технический осмотр в установленном порядке. Водитель будет нести ответственность как за эти правонарушения, так и за вождение в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

Учитывая, что во время запрета на передвижение мужчина водил машину без уважительной причины, он также был оштрафован на 700 евро за несоблюдение ограничений. 4

Автомобиль Volkswagen Golf, в котором ехала компания из трех человек, был остановлен в Цесисском крае после 22:00. У водителя не было прав и он был пьян. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в нетрезвом виде и без водительских прав. Его также оштрафовали на 30 евро за несоблюдение комендантского часа и на 30 евро за нарушение ограничения на собрания. Оба пассажира также были оштрафованы на 20 евро за каждое нарушение.

В свою очередь, вчера вечером в Кекавском крае человек не подчинился законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и проявил агрессию, повредив полицейский автомобиль. 4

Во время комендантского часа с субботы по воскресенье Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией, Государственной пограничной охраной и Национальной гвардией проверила в общей сложности 3333 человека.

Большинство жителей находились на улице по уважительным причинам.