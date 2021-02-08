ЮАР приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca

Южная Африка закупила миллион доз вакцины и планировала начать вакцинацию медиков в середине февраля. Контракт был заключен еще до того, как были опубликованы результаты испытаний.

Министр здравоохранения страны Звели Мкхизе пояснил, что власти намерены дождаться от производителя дальнейших рекомендаций. По его словам, в ближайшие недели правительство предложит вакцины компаний Johnson&Johnson и Pfizer.

Специалисты в Южной Африке провели клинические испытания вакцины, в которых приняли участие более 2000 человек. "К сожалению, AstraZeneca не работает в легких и умеренных случаях", - сказал профессор Шабир Мадхи, возглавлявший исследование.