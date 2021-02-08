Пн, 8.02.2021
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Рихо Террас, депутат Европарламента от Эстонии.
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ЮАР приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca

Иллюстративное фото ФОТО: PHILL MAGAKOE / AFP

Власти ЮАР временно отказались от реализации плана по вакцинации населения вакциной от Covid-19 производства англо-шведской компании AstraZeneca. Это стало реакцией на исследования, показавшие низкую эффективность этой вакцины в отношении южноафриканского штамма вируса.

Южная Африка закупила миллион доз вакцины и планировала начать вакцинацию медиков в середине февраля. Контракт был заключен еще до того, как были опубликованы результаты испытаний.

Министр здравоохранения страны Звели Мкхизе пояснил, что власти намерены дождаться от производителя дальнейших рекомендаций. По его словам, в ближайшие недели правительство предложит вакцины компаний Johnson&Johnson и Pfizer.

Специалисты в Южной Африке провели клинические испытания вакцины, в которых приняли участие более 2000 человек. "К сожалению, AstraZeneca не работает в легких и умеренных случаях", - сказал профессор Шабир Мадхи, возглавлявший исследование.

Исследование не позволило проверить эффективность вакцины в предотвращении серьезного протекания болезни, поскольку средний возраст участников составлял 31 год, и они не представляли демографическую группу, более подверженную риску серьезных симптомов вируса, добавил специалист.

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