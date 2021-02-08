Как сохранить радость движения: практические советы пожилым

Практическими советами делятся приглашенный эксперт, врач физической и реабилитационной медицины Ингрида Тамбора и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.
Для нормального старения характерны уменьшение плотности костей и мышечной массы и рост жировой ткани. Уменьшение плотности костей и мышечной массы создает риск переломов, слабости, ухудшения качества жизни и утраты самостоятельности. На уменьшение мышечной силы влияют также наследственность, питание, факторы, связанные со средой и образом жизни. Они затрудняют передвижение и ограничивают повседневную деятельность человека.
Наибольший риск травматизма - у людей старше 80 лет. Чем больше факторов риска, тем выше шансы упасть. Осознание этих факторов риска - первый шаг к уменьшению риска падений. Факторы риска можно разделить на биологические (внешние) и экологические (внешние).
К биологическим факторам риска относятся мышечная слабость, снижение подвижности суставов и проблемы с равновесием, а также побочные эффекты от приема лекарств и/или их взаимодействия, прием лекарств (например, транквилизаторы, седативные препараты или антидепрессанты и даже некоторые лекарства для наружного применения могут влиять на равновесие). К факторам риска относятся также хронические заболевания (например, заболевания костей и суставов, неврологические, сердечно-сосудистые), ухудшение зрения и слуха, нарушение чувствительности ног, боли в ступнях, психологические нарушения, употребление алкоголя и малоподвижность.
К факторам риска, связанным со средой, относятся слабое освещение, отсутствие перил на лестнице, поломанные или неровные ступеньки, неочищенные и скользкие тротуары, оборудованные ненадлежащим образом общественные помещения и затрудненный доступ в них, неудобные пороги, ковры, отсутствие поручней в ванной комнате, скользкие полы и т. п.
Падения могут стать причиной переломов, например, суставов запястья, рук, щиколотки и берцовой кости, а также травм головы. Переломы могут быть очень серьезными, особенно если человек принимает определенные лекарства (например, для разжижжения крови). Пожилому человеку, который упал и ударился головой, следует сразу показаться врачу, чтобы проверить, нет ли сотрясения мозга. Расскажите о падении своему врачу, даже если вы не получили повреждений. Падение может сигнализировать врачу о новой медицинской проблеме или проблеме с принимаемыми пациентом медикаментами, или проблемах со зрением, которые можно исправить. Семейный врач может направить вас к специалисту по физической и реабилитационной медицине, который консультирует, выписывает вспомогательное приспособление для ходьбы, вспомогательные технические средства для обеспечения более безопасной среды дома или назначает другие меры для предотвращения падений в будущем.
У многих пожилых людей появляется страх повторного падения, даже если они не поранились. Этот страх уменьшает желание заниматься повседневной деятельностью, однако у менее активных пожилых людей шансы упасть увеличиваются.
Значение движения в жизни пожилых людей
Физическая активность - важный элемент здорового старения, подчеркивает И. Тамбора. Она очень важна для сохранения здоровья сениоров, так как способствует:
- профилактике и уменьшению рисков хронических заболеваний (профилактика сахарного диабета, замедление развития сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшение болей в мышцах, профилактика опухолей, уменьшение риска переломов бедра и падения, регулирование веса и контроль уровня холестерина);
- улучшению функционального состояния (поддержание мышечной силы и плотности костей, поддержание качества жизни, сохранение повседневной активности);
- улучшению психологического состояния (уменьшается депрессия, улучшаются настроение и сон, появляется удовлетворение жизнью);
- социализации (пожилые люди больше бывают в обществе, встречают единомышленников).