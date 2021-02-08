Как сохранить радость движения: практические советы пожилым

Пожилым людям нужно быть физически активными каждый день. Тем, кто старше 64 лет, рекомендуется аэробная физическая активность средней интенсивности не менее 150 минут в неделю или 75 минут аэробной физической активности высокой интенсивности, которые можно заменить комбинированной физической активностью умеренной и высокой интенсивности. Например, 30 минут средне-интенсивной физической активности 5 раз в неделю. Желательно, чтобы продолжительность аэробной физической активности не превышала 15 минут за один раз.

Также людям старше 64 лет рекомендуются физические упражнения для укрепления мышц, два раза в неделю. Специалисты советуют по крайней мере три раза в неделю делать упражнения для улучшения равновесия и координации, чтобы снизить вероятность травм в результате падения.

Важно учесть, что даже в тех случаях, когда человек по состоянию здоровья не может выполнить весь рекомендованный объем физических упражнений, желательно делать их столько, сколько позволяют здоровье и возможности.

Укрепление суставов и мышц у пожилых людей

Для укрепления суставов и мышц пожилым людям желательно выполнять физические упражнения и быть физически активными, подчеркивает Тамбора. Рекомендуется посетить физиотерапевта, чтобы составить индивидуальную программу ежедневных упражнений. Их цель - улучшить подвижность суставов, мышечную силу, гибкость, равновесие и походку. Такие упражнения улучшают физическую подготовленность организма - способность выполнять физическую, умственную и эмоциональную работу и сохранять хорошее здоровье.

Физические упражнения подразделяются на четыре вида, в зависимости от укрепления физических качеств - силы, выносливости, равновесия и гибкости. Большинство людей обычно сосредотачиваются на одном действии или виде физических упражнений и думают, что этого достаточно. Однако каждый вид упражнений отличается, и объединение всех видов упражнений дает больший эффект. К тому же объединять и комбинировать упражнения интереснее, так как это позволяет не скучать и уменьшить риск травм.

Упражнения на выносливость. Тренировка выносливости, или аэробика - это нагрузка, во время которой учащаются дыхание и пульс. Эти упражнения укрепляют сердце и легкие, поддерживают здоровье кровеносной системы, а также улучшают общую физическую подготовку. Тренировка выносливости облегчает выполнение многих повседневных дел. Для этой категории упражнений подойдут активные прогулки или бег, скандинавская ходьба, езда на велосипеде, бег на лыжах, а также работы во дворе (косьба, копание) и танцы.

Упражнения силовые и на сопротивляемость. Они укрепляют мышцы и могут помочь пожилым людям стать более самостоятельными и выполнять повседневные дела, например, подниматься по лестнице и нести сумки с покупками. Для тренировки силы и выносливости подойдут упражнения с небольшими гантелями (0,5-1 кг), на сопротивление - с использованием гибкой резины или веса собственного тела.