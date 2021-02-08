Будни комендантского часа: в Елгаве пьяные мужчины прятались от полиции в шкафах

В конце прошлой недели в Елгаве за нарушения комендантского часа муниципальная полиция применила денежные штрафы в размере от 20 до 100 евро в 11 случаях, а за нарушение ограничений на собрания было подготовлено 11 решений и применены штрафы в размере от 50 до 250 евро.

Представитель муниципальной полиции Елгавы Смандра Матулена пояснила, что в ночь на субботу и на воскресенье были проверены 60 лиц, находившихся во время комендантского часа на улицах. В 11 случаях лица не смогли предоставить заполненные оправдательные бумаги, и у них не было обоснованной причины находиться вне дома. В трех случаях был применен штраф в 20 евро, в одном - 30 евро, в пяти - 50 евро, а в трех - 100 евро. В 14 случаях лица получили устное предупреждение.

В свою очередь за нарушение ограничений на собрания во время режима чрезвычайной ситуации было составлено 11 решений. В четырех случаях применен штраф в размере 50 евро, в четырех случаях - в размере 200 евро, а в трех - в размере 250 евро. На один адрес по улице Уденс полиция выезжала аж три раза, и во всех случаях было констатировано собрание лиц из разных домашних хозяйств.

Работники полиции, обследуя квартиру, констатировали, что в шкафу в коридоре спрятался один мужчина, а в шкафу в комнате - еще один. Все лица в квартире находились в состоянии алкогольного опьянения, все были оштрафованы. 43