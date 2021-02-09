Елизавету II обвинили в сокрытии богатства. Комментарий Букингемского дворца

Согласно данным газеты, в 70-х личный адвокат Елизаветы II якобы оказывал давление на министров с тем, чтобы изменить законопроект так, чтобы не придавать огласке сведения о принадлежащем королеве пакете акций. В результате в закон добавили положение, по которому для компаний, чьи акции принадлежат главам государства, делается исключение. The Guardian также отмечает, что в итоге была сформирована подставная компания, которую использовали для того, чтобы можно было скрыть пакет акций и инвестиций королевы как минимум до 2011 года.