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Елизавету II обвинили в сокрытии богатства. Комментарий Букингемского дворца

Елизавета II ФОТО: AFP/SCANPIX

Королева Великобритании Елизавета II лоббировала изменение законопроекта о финансовой прозрачности для сокрытия своих личных богатств - в этом ее обвинила газета The Guardian, ссылаясь документы Национального архива, которые оказались в распоряжении издания.

Расследование газеты

Согласно данным газеты, в 70-х личный адвокат Елизаветы II якобы оказывал давление на министров с тем, чтобы изменить законопроект так, чтобы не придавать огласке сведения о принадлежащем королеве пакете акций. В результате в закон добавили положение, по которому для компаний, чьи акции принадлежат главам государства, делается исключение. The Guardian также отмечает, что в итоге была сформирована подставная компания, которую использовали для того, чтобы можно было скрыть пакет акций и инвестиций королевы как минимум до 2011 года.

В Британии сложилась традиция, согласно которой королевское согласие нужно, если тот или иной закон затрагивает интересы монархии. Издание сделало вывод, что право предварительного ознакомления с законопроектами дает монарху уникальный шанс иметь влияние на законодательство в своих интересах.

Что ответили в Букингемском дворце? 

В Букингемском дворце опровергли эту информацию:

"Согласие королевы (на утверждение законов) - парламентский процесс, в котором роль суверена носит исключительно формальный характер. Согласие всегда предоставляется монархом по запросу правительства. Любое утверждение о том, что суверен заблокировал законодательство, попросту не соответствует действительности".

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