В Латвии запретили ретрансляцию 16 каналов: в том числе НТВ Мир и Рен ТВ Балтия

NEPLP исключил из списка ретранслируемых в Латвии каналов: Рен ТВ Балтия, НТВ Мир, Карусель International, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, "Киномикся", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", КВН ТВ, Кухня ТВ, БОСК ТВ и HD Life.

Это решение было принято, потому что Совет не имеет информации о представителе или представителях вышеупомянутых программ в Латвии, которые могли бы дать согласие от имени владельцев каналов на распространение в стране, и Совет не получил информацию от владельцев каналов о желании продолжать распространение этих программ в Латвии.

Решение вступит в силу в полночь 10 февраля. 49

"Учитывая, что нам не удалось получить доказательств того, что эти каналы кто-либо представляет в Латвии, они были исключены из списка ретранслируемых каналов в Латвии. Чтобы защитить латвийское информационное пространство, NEPLP активизирует проверку всех каналов в реестре ретранслируемых каналов в Латвии и, если будут выявлены подобные случаи, будет действовать соответствующим образом", - сказал Ивар Аболиньш, председатель NEPLP.

Прежний правообладатель SIA TEM LV сообщил, что с 1 февраля он больше не имеет права на эти программы, такую ​​информацию также предоставили кабельные операторы.

NEPLP обратился к возможному новому представителю по распространению программ с просьбой представить в Совет подтверждающие документы, касающиеся прав на распространение вышеупомянутых каналов на территории Латвии, но никаких документов, подтверждающих такие права, получено не было.