"Это не проституция!": жительницы Эстонии осваивают новый способ заработка

OnlyFans - это веб-сайт, на котором вы можете за деньги показывать свои фотографии поклонникам в любом уголке земли. Хотя не обязательно публиковать на сайте контент эротического содержания, в основном женщины во всем мире делятся там именно такими фотографиями - и мужчины готовы платить за них по 10, 20, 30 или даже 50 евро в месяц.

Присоединиться к OnlyFans очень просто: независимо от своего пола вы можете создать учетную запись в этой среде и назвать сумму, за которую, к примеру, вы готовы демонстрировать свою голую попку. Поклонник выложит указанную вами сумму и месяц будет смотреть на ваши фотографии. Если они ему действительно запали в душу, он купит новый месячный пропуск, потом еще один... И вот так этот бизнес и работает.

Сандра большую часть жизни провела в Instagram, где на сегодняшний день у нее 148 000 подписчиков. Она счастливый представитель молодого поколения - человек, которому ни дня в жизни не приходилось ходить на обычную работу. Поскольку у нее много подписчиков в Instagram, разные компании платят ей за рекламу своих товаров через аккаунт в этой соцсети.

OnlyFans стал набирать популярность среди эстонских женщин около года назад, и путь Сандры к этой странице жизни был очевиден: она была одной из первых в Эстонии, кто присоединился к этому сайту.

По словам Сандры, OnlyFans забирает с ее месячной платы за подписку в 32 доллара 20 процентов, что означает, что она должна отдавать сайту по 6,4 доллара с каждой подписки. Остальное, около 25 долларов, остается ей.

И вот внезапно выяснилось, что один молодой человек из Эстонии купил доступ к фотографиям Сандры в OnlyFans, сделал на своем компьютере их скриншоты и начал бесплатно распространять их на различных интернет-платформах. Это нанесло Сандре финансовый ущерб. Кто же будет платить 32 доллара за обнаженные фотографии на OnlyFans, когда они бесплатно распространяются в интернете?

На сегодня Сандре известны имена всех лиц, ответственных за утечку ее фотографий: их семь человек. А адвокат Роберт Сарв уже разослал этим людям финансовые претензии.

Сандра - далеко не единственная, кто зарабатывает деньги на OnlyFans и пострадал от злоумышленников. Предположительно в Эстонии таких жертв около десяти. Интересно то, что почти всех эстонских девушек с OnlyFans представляет один и тот же адвокат.

Стоит отметить, что, хотя при создании учетной записи в OnlyFans вы должны поставить множество галочек и подтвердить, что не будете игнорировать и нарушать правила, если кто-то все же присвоит ваши фотографии, вам придется вести дела в своей стране и со своим юристом - служба поддержки платформы не отвечает на запрос Сандры вот уже год.

Мерилин Нау считается крестной матерью OnlyFans среди эстонских девушек. Именно она в свое время больше всех публично говорила о том, какие суммы там можно заработать, и многие пошли по ее стопам. Хотя некоторые считают, что OnlyFans - это современный аналог проституции, Мерилин с этим категорически не согласна. "Проститутка - это та, кто занимается сексом за деньги. Я не понимаю, как OnlyFans может быть проституцией. Тогда все модели нижнего белья - тоже проститутки, что ли?".

34-летняя Хелери также относится к тем женщинам, которые не работают каждый день, а зарабатывают деньги, продавая эротические фотографии на OnlyFans. Цена пакета Хелери в OnlyFans составляет 18 евро, и у нее также немало поклонников по всему миру.

Хелери очень довольна тем, что наняла адвоката Сарва, и сейчас она единственная девушка из тех, чьи фотографии раздавались бесплатно, которая уже получила компенсацию. Мужчина, опубликовавший фотографии Хелери, заплатил требуемые отступные и в ответ попросил, чтобы его имя больше никогда и нигде не упоминалось в связи с этой историей.

"Этот контент был продан клиентам за деньги в закрытом сообществе, и значит те, кто не платил эти деньги, не должны смотреть его", - объясняет Роберт Сарв. 1

"Издевательство над людьми не должно быть дешевым, оно не должно быть комфортным. Не должно быть возможности его легко избежать", - считает он.