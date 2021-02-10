Ср, 10.02.2021
Более строгие ограничения - только вопрос времени. Министерство экономики Латвии
Министерство экономики Латвии
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Без энергии и энтузиазма: причины "выгорания" и как его не допустить

Собака. Иллюстративное фото ФОТО: unsplash.com/ Matthew Henry

Как свидетельствует опрос, проведенный Apotheka и Norstat, в среднем 37% населения стран Балтии оценили свой уровень стресса на работе и дома во время ограничений в связи с Covid-19 как высокий, указав, что он составляет от 6 до 10 (по 10-балльной шкале). 

Специалисты отмечают, что всего несколько недель в условиях повышенного стресса могут привести к синдрому выгорания, причем порой этот процесс протекает незаметно.

Данные опроса показывают, что в настоящее время во время удаленной работы люди испытывают одинаково высокий уровень стресса и дома, и на работе.

Жители Литвы чаще всего (21%) указывали, что испытывают очень высокий уровень стресса (8-10), в Латвии количество испытывающий высокий уровень стресса составило 16%, а в Эстонии - 17%.

Среди респондентов из Латвии стресс чаще испытывают женщины (40%), а мужчины - реже (33%), аналогичные результаты наблюдались и в соседних странах. Это объясняется тем, что женщины чаще заботятся о семье, детях. В свою очередь, реже всего с тревожными ситуациями во время пандемии сталкивались пожилые люди (22%), тогда как в других возрастных группах средний показатель был выше вдвое, достигая отметки в 42%.

При оценке по шкале от 1 до 10, если человек чувствует, что уровень стресса достиг как минимум трех баллов, то уже следует задуматься о возможных причинах стресса, а также искать способы для его снижения. В свою очередь, если уровень стресса уже достиг 6-7 баллов, он считается повышенным, а если 8-10 баллов, то уже очень высоким. Если повышенный или высокий уровень стресса наблюдается периодически, рекомендуется записывать случаи и оценивать, что их вызвало, подыскивая наиболее подходящее решение. Однако в случаях, при продолжительном пребывании в условиях повышенного стресса, решение необходимо найти немедленно, чтобы своевременно устранить риски выгорания.

"Сейчас, когда работа чередуется с обязанностями дома, можно наблюдать две крайности - у проживающих в одиночестве людей стресс вызывают чувство одиночества и отсутствие социализации. В свою очередь, другая группа, чаще всего женщины, большую часть своего времени проводящие дома со своими семьями, помимо напряжения на работе, еще и заботятся о своих домочадцах. В нынешних обстоятельствах особенно важно следить за своим самочувствием и реакцией организма, которая часто показывает заранее, что мы живем в стрессовых обстоятельствах, даже если они незначительные. Однако человек не всегда осознает наличие стресса - бывает, что мы настолько привыкли к стрессу, что уже даже не осознаем этого. Таким образом, незаметно для себя человек "выгорает" - начинает недоставать энергии, появляется бессонница и ощущение бессилия, эмоциональная отстраненность от обязанностей на работе и дома. Поэтому всем, даже при низком уровне стресса, рекомендуется регулярно двигаться, выспаться и заниматься любимым делом во время отдыха", - говорит Инета Ванага, специалист в области общественного здравоохранения и магистр медицинских наук.

"Чрезмерный стресс может оказать негативное влияние на психоэмоциональное и физическое здоровье человека, при это в малых дозах - не регулярно или продолжительно - стресс, зачастую, не приносит вреда. Небольшие стрессовые ситуации даже необходимы человеку, потому что они мобилизуют и заставляют активно реагировать и действовать. Конечно, стрессоустойчивость у каждого индивидуальна, поэтому самое важное - это то, как мы справляемся со стрессом. Если человек неустойчив к стрессу, это влияет не только на его самочувствие, но и на отношение к и заботу об окружающих, также наблюдаются физические изменения в организме. Поэтому рекомендуется искать наиболее подходящие способы снятия стресса, при необходимости - с помощью специалиста, например, дыхательные упражнения или прогулки на свежем воздухе. Чем лучше человек может контролировать стресс, тем он более продуктивен и доволен жизнью в целом, - говорит Аманда Озолина, сертифицированный фармацевт Apotheka.

Вестники стресса - напряженная шея, раздражительность и учащенное сердцебиение

Одним из первых сигналов, посылаемых организмом в стрессовой ситуации, является боль или дискомфорт в шее и плечах, вызванные напряжением мышц. В тревожные моменты мышцы напрягаются и готовы к работе, однако современный малоподвижный образ жизни не позволяет организму соответственно реагировать. Например, получив неприятное электронное письмо, человек, скорее всего, не станет разминать плечи, а начнет писать ответ.

Движение и активный образ жизни - это один из наиболее эффективных способов справиться со стрессом, поэтому, если в таких ситуациях есть возможность двигаться, это определенно стоит сделать.

О наличии стресса также может свидетельствовать легкая раздражительность, когда человеку часто кажется, что весь мир настроен против него. Но на самом деле такие гормональные колебания изменяют восприятие, заставляя острее воспринимать даже спокойные события.

Повышение уровня стресса вызывает учащенное сердцебиение, которое влияет и на сердце. Нормальный пульс в состоянии покоя составляет около 60-80 ударов или сердцебиений в минуту. Пульс также можно сосчитать дома или на работе, прижав три средних пальца к запястью. Пульс следует считать в состоянии покоя, в тишине, при комфортной температуре и после отдыха, потому что даже разговор с другим человеком повышает пульс. Его можно снизить замедлив дыхание, совершая от четырех до шести вдохов в минуту в течение примерно пяти минут. В свою очередь, физические нагрузки, желательно на свежем воздухе, помогут улучшить кровообращение и повысить стрессоустойчивость.

"Стресс также может вызывать ощущение отсутствия времени для себя - нередко в таких случаях человек даже не осознает, что страдает от стресса. Это связано с естественной защитной реакцией психики: когда думаешь, что если все будет хорошо у детей, в семье и на работе, то и у меня все будет хорошо. О наличии стресса также могут свидетельствовать изменения в пищевых привычках, тяга к различным вызывающим привыкание веществам, неспособность сконцентрироваться и головные боли. Если что-либо из упомянутого или некоторые из ощущений испытываются регулярно, следует срочно искать источник проблемы или причину стресса", - добавляет Ванага.

*Исследование проводилось в сотрудничестве с интернет – исследовательской компанией Norstat с 5 по 13 января с участием 1010 респондентов.

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