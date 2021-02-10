Без энергии и энтузиазма: причины "выгорания" и как его не допустить

Специалисты отмечают, что всего несколько недель в условиях повышенного стресса могут привести к синдрому выгорания, причем порой этот процесс протекает незаметно.

Данные опроса показывают, что в настоящее время во время удаленной работы люди испытывают одинаково высокий уровень стресса и дома, и на работе.

Жители Литвы чаще всего (21%) указывали, что испытывают очень высокий уровень стресса (8-10), в Латвии количество испытывающий высокий уровень стресса составило 16%, а в Эстонии - 17%.

Среди респондентов из Латвии стресс чаще испытывают женщины (40%), а мужчины - реже (33%), аналогичные результаты наблюдались и в соседних странах. Это объясняется тем, что женщины чаще заботятся о семье, детях. В свою очередь, реже всего с тревожными ситуациями во время пандемии сталкивались пожилые люди (22%), тогда как в других возрастных группах средний показатель был выше вдвое, достигая отметки в 42%.

При оценке по шкале от 1 до 10, если человек чувствует, что уровень стресса достиг как минимум трех баллов, то уже следует задуматься о возможных причинах стресса, а также искать способы для его снижения. В свою очередь, если уровень стресса уже достиг 6-7 баллов, он считается повышенным, а если 8-10 баллов, то уже очень высоким. Если повышенный или высокий уровень стресса наблюдается периодически, рекомендуется записывать случаи и оценивать, что их вызвало, подыскивая наиболее подходящее решение. Однако в случаях, при продолжительном пребывании в условиях повышенного стресса, решение необходимо найти немедленно, чтобы своевременно устранить риски выгорания.

"Сейчас, когда работа чередуется с обязанностями дома, можно наблюдать две крайности - у проживающих в одиночестве людей стресс вызывают чувство одиночества и отсутствие социализации. В свою очередь, другая группа, чаще всего женщины, большую часть своего времени проводящие дома со своими семьями, помимо напряжения на работе, еще и заботятся о своих домочадцах. В нынешних обстоятельствах особенно важно следить за своим самочувствием и реакцией организма, которая часто показывает заранее, что мы живем в стрессовых обстоятельствах, даже если они незначительные. Однако человек не всегда осознает наличие стресса - бывает, что мы настолько привыкли к стрессу, что уже даже не осознаем этого. Таким образом, незаметно для себя человек "выгорает" - начинает недоставать энергии, появляется бессонница и ощущение бессилия, эмоциональная отстраненность от обязанностей на работе и дома. Поэтому всем, даже при низком уровне стресса, рекомендуется регулярно двигаться, выспаться и заниматься любимым делом во время отдыха", - говорит Инета Ванага, специалист в области общественного здравоохранения и магистр медицинских наук.