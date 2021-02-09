Совершивший попытку самоубийства заключенный чуть позже скончался в больнице
На прошлой неделе заключенный Таллиннской тюрьмы совершил самоубийство, пишет Rus.Postimees.
На прошлой неделе заключенный Таллиннской тюрьмы совершил самоубийство, пишет Rus.Postimees.
2 февраля заключенный совершил попытку самоубийства. Сотрудникам Таллиннской тюрьмы удалось быстро отреагировать на происшествие: человека реанимировали и отправили под наблюдение врачей в гражданскую больницу.
8 февраля заключенный все-таки скончался в больнице.