Вт, 9.02.2021
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Эдгар Шинс, председатель правления Latio
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Совершивший попытку самоубийства заключенный чуть позже скончался в больнице

Таллиннская тюрьма. ФОТО: Erik Tikan/Postimees Grupp/scanpix Baltics

На прошлой неделе заключенный Таллиннской тюрьмы совершил самоубийство, пишет Rus.Postimees.

2 февраля заключенный совершил попытку самоубийства. Сотрудникам Таллиннской тюрьмы удалось быстро отреагировать на происшествие: человека реанимировали и отправили под наблюдение врачей в гражданскую больницу.

8 февраля заключенный все-таки скончался в больнице.

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