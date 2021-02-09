Ср, 10.02.2021
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Министерство экономики Латвии
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Второй импичмент Трампа - уникальный случай в истории США

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Новый формат российского протеста – выйти во двор с фонариками. В Кремле ответили: в кошки-мышки ни с кем играть не будут
  • Двум журналисткам в Беларуси грозит до трех лет тюрьмы за стрим с протестной акции. Преступление они совершали с помощью видеокамер, штатива и жилетов с надписью "Пресса", - говорит обвинение
  • Импичмент Трампа начинается в Сенате США. Впервые в американской истории импичмент возбужден против президента, уже покинувшего свой пост

Сегодня, 9 февраля, в Сенате США начнется процесс об импичменте Дональда Трампа. Это уникальное событие, потому что впервые в американской истории процесс возбужден против президента, уже покинувшего свой пост. И впервые же - два раза в отношении одного и того же человека. Во время первого процесса осенью 2019 года, связанного с телефонным разговором президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа последнего обвиняли по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 09.02.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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