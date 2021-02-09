Второй импичмент Трампа - уникальный случай в истории США

Сегодня, 9 февраля, в Сенате США начнется процесс об импичменте Дональда Трампа. Это уникальное событие, потому что впервые в американской истории процесс возбужден против президента, уже покинувшего свой пост. И впервые же - два раза в отношении одного и того же человека. Во время первого процесса осенью 2019 года, связанного с телефонным разговором президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа последнего обвиняли по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.