Второй импичмент Трампа - уникальный случай в истории США
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Сегодня, 9 февраля, в Сенате США начнется процесс об импичменте Дональда Трампа. Это уникальное событие, потому что впервые в американской истории процесс возбужден против президента, уже покинувшего свой пост. И впервые же - два раза в отношении одного и того же человека. Во время первого процесса осенью 2019 года, связанного с телефонным разговором президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа последнего обвиняли по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 09.02.2021
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