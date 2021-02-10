В России проводят флешмобы за Путина. Участники часто не знают, куда идут

В администрации Волгограда утверждают, что не имеют отношения к съемкам на Мамаевом кургане и не согласовывали их.

Другая история произошла с учащимися ульяновского электромеханического колледжа, которых вывели на улицу с плакатиками в поддержку Путина.

Директор колледжа Василий Дронов рассказал "Коммерсанту", что акцию организовала "Единая Россия". "Просто есть установка в партии "Единая Россия" к ее депутатам - создавать такие ролики в поддержку президента", - пояснил он. Ролик с участием студентов, по его словам, еще не был смонтирован, так как кадры для него нужно отправить в Москву "на согласование".

По хештегу "Путин наш президент" в соцсетях можно найти подобные флешмобы в десятке российских городов. На большинство роликов наложена песня "Родина-мать" группы "Любэ".

Лидер группы Николай Расторгуев сказал Би-би-си, что видел флешмоб и поддерживает его: "Я не против, только за".

На вопрос, запрашивали ли авторы ролика разрешение на право использования песни "Любэ", Расторгуев ответил, что, по его мнению, в этом не было необходимости. "Что за глупости? Вы будете идти по улице и петь какую-нибудь песню любого композитора и будете у него спрашивать? - сказал музыкант. - Они идут и поют - это то же самое. Люди идут и поют эту песню".

По примеру "Сима-ленд"

Одной из первых подобных акций стал флешмоб работников компании "Сима-ленд" в Екатеринбурге. Первый ролик сотрудники предприятия записали еще 29 января.

Еще один ролик появился 5 февраля. Один из работников компании на условиях анонимности рассказал порталу "Е1", что сотрудников "Сима-ленд" якобы обязали выйти на акцию, хотя не все сотрудники знали, о чем идет речь.

Глава "Сима-ленда" Андрей Симановский - патриотически настроенный бизнесмен. Рабочий день на его предприятии начинается с гимна России.

Однако после ролика 5 февраля, на котором несколько тысяч сотрудников "Сима-ленда" выстроились в надпись "Путин наш президент", предприятие получило предупреждение от министерства общей безопасности Свердловской области - за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

Подобные акции активно освещают госканалы. Программа "Вести" 5 февраля упоминала акции в Ставрополе, Барнауле и Солнечногорске - там флешмоб также прошел под песню группы "Любэ" "За тебя, Родина-мать".

В тот же день о всероссийском флешмобе рассказала "Российская газета".

В акциях в поддержку Путина принимают участие не только сотрудники бюджетной сферы, но и рабочие крупных предприятий. Акция проходила на Барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий - там люди в цеху поют песню "Вперед, Россия" Олега Газманова.

А в Ростовской области ролик сняли сотрудники мусорного оператора "Экотранс". Руководитель этого предприятия - местный депутат от "Единой России".