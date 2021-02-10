Стрижка депутата и день рождения актера: в полицию сообщили о возможных нарушениях

Парикмахер Зане Мелнаце написала в Facebook, что ее отчаяние научило ее быть творческой, поэтому она предлагает укладывать волосы на открытом воздухе. "Сейчас все происходит в рамках мер безопасности, которые установлены в стране. В данном случае я бы определила это как собрание в случае необходимости, когда один член семьи может встретиться с членом другой семьи", - сказала Мелнаце.

Она поясняет, что с учетом ограничений салон красоты временно можно переименовать в "тренировку на природе".

На видео, размещенном в Facebook, видно, что парикмахер делает прическу депутату Рижской думы Иеве Бранте (NA/LRA). "С помощью этого видео, в котором я стригу волосы Иеве Бранте под открытым небом, я не приглашаю коллег работать в лесу. В этом видео я призываю правительство Латвии послушать меня и моих коллег из сферы красоты!

Я хочу работать! Официально! И сейчас! Не через три недели, два месяца или, может, через полгода!

Не могу больше ждать, потому что ежемесячные платежи за квартиру и кредит нужно оплачивать сейчас", - говорит парикмахер.

Бранте пишет в Facebook, что на такой шаг ее вдохновило внутреннее убеждение и непонимание ограничений правительства, которые, по ее мнению, хаотичны и объективно необоснованны. Она не отрицает Covid-19 и не оспаривает важность и необходимость вакцинации, но призывает правительство принимать обоснованные и логичные решения.

Видео: Сюжет передачи Kultūras ziņas на LTV на латышском языке

Между тем на видео, снятом Латвийским телевидением в начале февраля и посвященном 70-летию режиссера и актера Латвийского национального театра Валдиса Луриньша, видно, что несколько известных коллег и одноклассников Луриньша собрались во дворе у дома актера, чтобы его поздравить.

Комментируя случай Бранте и Мелнаце, пресс-секретарь VP Лина Калке сообщила LETA, что в полицию поступила информация о том, что во время режима чрезвычайной ситуации предоставлялись услуги красоты, что в настоящее время запрещено.

За несоблюдение ограничений возбуждено административное дело, обстоятельства рассмотрит полиция.

Что касается годовщины Луриньша, Калке подтвердила, что полиция получила информацию о том, что во время режима чрезвычайной ситуации, возможно, в доме актера собирались гости. По этому делу начата проверка.