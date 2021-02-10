Стрижка депутата и день рождения актера: в полицию сообщили о возможных нарушениях
Государственная полиция (VP) обратила внимание на два случая, когда известные люди Латвии могли нарушить ограничения по борьбе с Covid-19.
Государственная полиция (VP) обратила внимание на два случая, когда известные люди Латвии могли нарушить ограничения по борьбе с Covid-19.
Парикмахер Зане Мелнаце написала в Facebook, что ее отчаяние научило ее быть творческой, поэтому она предлагает укладывать волосы на открытом воздухе. "Сейчас все происходит в рамках мер безопасности, которые установлены в стране. В данном случае я бы определила это как собрание в случае необходимости, когда один член семьи может встретиться с членом другой семьи", - сказала Мелнаце.
Она поясняет, что с учетом ограничений салон красоты временно можно переименовать в "тренировку на природе".
Posted by Ieva Brante on Sunday, 7 February 2021
На видео, размещенном в Facebook, видно, что парикмахер делает прическу депутату Рижской думы Иеве Бранте (NA/LRA). "С помощью этого видео, в котором я стригу волосы Иеве Бранте под открытым небом, я не приглашаю коллег работать в лесу. В этом видео я призываю правительство Латвии послушать меня и моих коллег из сферы красоты!
Не могу больше ждать, потому что ежемесячные платежи за квартиру и кредит нужно оплачивать сейчас", - говорит парикмахер.
Бранте пишет в Facebook, что на такой шаг ее вдохновило внутреннее убеждение и непонимание ограничений правительства, которые, по ее мнению, хаотичны и объективно необоснованны. Она не отрицает Covid-19 и не оспаривает важность и необходимость вакцинации, но призывает правительство принимать обоснованные и логичные решения.
Видео: Сюжет передачи Kultūras ziņas на LTV на латышском языке
Между тем на видео, снятом Латвийским телевидением в начале февраля и посвященном 70-летию режиссера и актера Латвийского национального театра Валдиса Луриньша, видно, что несколько известных коллег и одноклассников Луриньша собрались во дворе у дома актера, чтобы его поздравить.
Комментируя случай Бранте и Мелнаце, пресс-секретарь VP Лина Калке сообщила LETA, что в полицию поступила информация о том, что во время режима чрезвычайной ситуации предоставлялись услуги красоты, что в настоящее время запрещено.
Что касается годовщины Луриньша, Калке подтвердила, что полиция получила информацию о том, что во время режима чрезвычайной ситуации, возможно, в доме актера собирались гости. По этому делу начата проверка.
Хотя закон о нарушениях ограничений по борьбе с Covid-19 предусматривает штраф в размере до 2000 евро, возбуждение дела об административном правонарушении не означает автоматическое наложение штрафа. В каждом случае полиция индивидуально оценивает необходимость применения штрафа, сообщила Госполиция.