Павлютс поддерживает стрижку волос на свежем воздухе

Во время заседания, обсуждая эпидемиологическую ситуацию и принятые меры безопасности, Павлютс признал, что сейчас важно поговорить о пересмотре ограничений, позволяющих гражданам удовлетворить основные потребности, которые общество не может отложить, как по психологическим, так и по практическим причинам.

В то же время министр отметил творческий подход общества к эпидемиологически безопасным действиям, запрещенным во время режима чрезвычайной ситуации, таким как стрижка. Таким образом, косвенно сославшись на пост парикмахера Зане Мелнаце в Facebook о том, что она предлагает укладывать волосы на открытом воздухе.

"Стрижка в лесу - это абсолютно окей. Это окей", - сказал Павлютс.

RUS TVNET уже сообщал, что Государственная полиция (VP) обратила внимание на два случая, когда известные люди Латвии могли нарушить ограничения Covid-19.

Парикмахер Зане Мелнаце написала в Facebook, что ее отчаяние научило ее быть творческой, поэтому она предлагает укладывать волосы на открытом воздухе. "Сейчас все происходит в рамках мер безопасности, которые установлены в стране. В данном случае я бы определила это как собрание в случае необходимости, когда один член семьи может встретиться с членом другой семьи", - сказал Мелнаце.

Она поясняет, что с учетом ограничений салон красоты временно можно переименовать в "тренировку на природе".

На видео, размещенном в Facebook, видно, что парикмахер делает прическу депутату Рижской думы Иеве Бранте (NA / LRA). "С помощью этого видео, в котором я стригу волосы Иеве Бранте под открытым небом, я не приглашаю коллег работать в лесу. В этом видео я призываю правительство Латвии послушать меня и моих коллег из сферы красоты!

Я хочу работать! Официально! И сейчас! Не через три недели, два месяца или может через полгода!