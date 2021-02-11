"Хотел спать, на улице холодно!": Автовладелец задержал пьяного, который проник в его машину

"Патрулируя Московский форштадт, полицейские заметили, что два человека пытались удержать третьего. Как выяснилось, поймали автомобильного вора", - сказал Евгений Платайс, начальник оперативного управления Рижской муниципальной полиции и Департамента по надзору за безопасностью.

Мужчина сообщил полиции, что проник в автомобиль, чтобы лечь спать, потому что на улице холодно.

Задержанный был доставлен в Рижское Латгальское отделение Государственной полиции, где против него возбуждено уголовное дело за попытку кражи автомобиля.