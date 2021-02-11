Чт, 11.02.2021
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Мерилин Нау, "крестная мать" OnlyFans среди эстонских девушек
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"Хотел спать, на улице холодно!": Автовладелец задержал пьяного, который проник в его машину

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Хотя во время пандемии в городе в основном по ночам спокойно, время от времени полиции все же удается найти приключения. На днях отважные жители Московского форштадта пытались собственными силами остановить автомобильного вора, сообщает программа Degpunktā.

"Патрулируя Московский форштадт, полицейские заметили, что два человека пытались удержать третьего. Как выяснилось, поймали автомобильного вора", - сказал Евгений Платайс, начальник оперативного управления Рижской муниципальной полиции и Департамента по надзору за безопасностью.

Мужчина сообщил полиции, что проник в автомобиль, чтобы лечь спать, потому что на улице холодно.

Задержанный был доставлен в Рижское Латгальское отделение Государственной полиции, где против него возбуждено уголовное дело за попытку кражи автомобиля.

По крайней мере, на данный момент 32-летний мужчина, которого до этого судили бесчисленное количество раз, находится за решеткой, и его единственные собеседники - сотрудники уголовной полиции, которые приходят его допрашивать.

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