Комендантский час предложено сократить до 2:00 ночи

До сих пор комендантский час действовал по пятницам и субботам с 22:00 до 5 часов утра.

Основные преимущества отмены комендантского часа заключаются в том, что полиция будет более эффективно контролировать эпидемиологические ограничения, тем самым снижая заболеваемость. Кроме того, по мнению МВД, ограничения будут легче восприниматься общественностью, а сектор внутренних дел сэкономит на оплате труда в ночное время.

В случае отмены комендантского часа патрули смогут больше контролировать собрания людей и другие ограничения - в транспортных средствах, домашних хозяйствах и других местах, недоступных для общественности.