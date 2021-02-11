Чт, 11.02.2021
В настоящее время общество в своем роде борется с правительством, а не с Covid-19 и не за свое здоровье. Это нужно менять Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.
1 мин для прочтения

Комендантский час предложено сократить до 2:00 ночи

Полицейские во время комендантского часа ФОТО: Zane Bitere/LETA

По мнению Министерства внутренних дел (МВД), в случае сохранения комендантского часа он может быть сокращен до 2 часов ночи, говорится в презентации, которую МВД представило правительству сегодня, 11 февраля.

До сих пор комендантский час действовал по пятницам и субботам с 22:00 до 5 часов утра.

Основные преимущества отмены комендантского часа заключаются в том, что полиция будет более эффективно контролировать эпидемиологические ограничения, тем самым снижая заболеваемость. Кроме того, по мнению МВД, ограничения будут легче восприниматься общественностью, а сектор внутренних дел сэкономит на оплате труда в ночное время.

В случае отмены комендантского часа патрули смогут больше контролировать собрания людей и другие ограничения - в транспортных средствах, домашних хозяйствах и других местах, недоступных для общественности.

В этом случае МВД сбалансирует существующие ресурсы в рабочие дни, а также дополнительно привлечет сотрудников правоохранительных органов к проверкам торговых точек и других общественных мест.

Последние новости

НАВЕРХ
Back