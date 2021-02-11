Чт, 11.02.2021
Отмена комендантского часа никоим образом не означает ослабление эпидемиологических ограничений, а лишь возможность направить необходимые ресурсы туда, где они больше всего нужны. Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
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Ученики младших классов в школы пока не вернутся

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

Премьер-министр Кришьянис Кариньш возражает против инициативы министра образования и науки Илги Шуплински разрешить самым младшим классам учиться очно.

В начале заседания Кабинета министров в четверг Шуплинска предложила включить в повестку дня правительства соответствующие поправки к распоряжению об объявлении режима чрезвычайной ситуации.

Кариньш выступил против этого предложения, призвав министров следовать так называемому принципу светофора в пересмотре ограничений.

"Постараюсь устранить несоответствия в наших действиях", - сказал глава правительства.

Как сообщалось, Министерство образования и науки предлагает возобновить очное обучение в тех самоуправлениях, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет менее 200 случаев на 100 000 жителей.

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