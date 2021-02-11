Ученики младших классов в школы пока не вернутся

В начале заседания Кабинета министров в четверг Шуплинска предложила включить в повестку дня правительства соответствующие поправки к распоряжению об объявлении режима чрезвычайной ситуации.

Кариньш выступил против этого предложения, призвав министров следовать так называемому принципу светофора в пересмотре ограничений.

"Постараюсь устранить несоответствия в наших действиях", - сказал глава правительства.