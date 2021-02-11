Надеялась на хорошую прибыль: рижанка попала в сети мошенников и потеряла 23 000 евро

Кроме того, она взяла кредиты, чтобы вложить еще больше денег, надеясь, что окупит вложения.

Преступникам были перечислены как ее собственные накопления, так и взятые в кредит деньги - всего 23 тысячи евро.

Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. Полиция призывает быть осторожными и не слишком доверчивыми, общаясь с неизвестными людьми и знакомясь в соцсетях.

В свою очередь генпрокурор Юрис Стуканс на этой неделе в передаче Латвийского радио "Как жить лучше" отметил важность финансового понимания перед тем, как начинать совершать финансовые сделки.

"Человек не может оправдаться тем, что он не знал. Если ты не знаешь, зачем ты это делаешь? 2

Если ты не знаешь, ты не можешь это делать, тебе надо пойти учиться, чтобы понять, что ты делаешь. Ведь после этого нельзя винить других, так как ты сам в этом виноват. Ты же совершеннолетняя, понимающая сущность", - сказал генпрокурор.