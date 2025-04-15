Школы Балтии собрали тонны помощи украинской армии

В акции приняли участие 113 школ из Латвии, которые в общей сложности пожертвовали 8986,7 килограмма необходимых военным вещей, тогда как в Литве 73 школы собрали 4731,75 килограмма пожертвований. В Эстонии в акции поучаствовали 15 школ, их вклад составил 357 килограммов.

В этом году школьники чаще всего передавали на фронт сладости, продукты быстрого приготовления и мужские носки, а также другие предметы, необходимые в боевых условиях.

Ранее сообщалось, что инициатором Baltijas skolas par uzvaru стала Агенскалнская государственная гимназия. В этом году акция прошла уже в третий раз.

В прошлом году в рамках этой акции за один месяц более чем 100 школ по всей Латвии совместными усилиями собрали 10 549 килограммов пожертвований.

Партнером акции выступает благотворительная организация Tavi draugi, которая сортирует пожертвования школьников и доставляет их военным на фронт. С помощью добровольцев этой организации и коллег в Украине собранные школьниками вещи постепенно отправляются на передовую согласно запросам отдельных воинских подразделений.