Через пять лет после окончания сексуальных отношений Дайна заявила Валерию, что хочет еще одного ребенка, и мужчина поначалу не согласился. Однако интимная связь все же имела место, и вскоре Валерию сообщили, что Дайна ждет ребенка.

На этом совместная жизнь пары, не состоявшей в официальном браке, закончилась, и они пошли каждый своей дорогой.

Однако в 2018 году из зарплаты Валерия, по словам мужчины, судебный исполнитель начал производить удержания. "Я позвонил судебному исполнителю, которая объяснила, что Дайна "оформила меня на алименты". Я сказал, что это не мой ребенок, но судебный исполнитель ответила, что в свидетельстве о рождении я записан как отец", - рассказывает Валерий.

С 2014 по 2018 год государство платило Дайне от лица Валерия свыше 5000 евро. Кроме того, примерно 1000 евро было выплачено уже совершеннолетнему ребенку. Валерий разыскал своего "якобы сына", и они договорились провести тест на отцовство, который исключил возможность того, что Валерий является биологическим отцом.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu