Житель Огре Валерий познакомился со своей первой возлюбленной Дайной в 90-е годы. У них родились двое детей. Он вспоминает, что впоследствии их интимные отношения с матерью детей "практически прекратились". Тем не менее, спустя несколько лет Дайна вступила в интимную связь с другим мужчиной и родила ребенка - хотя Валерий не является отцом этого ребенка, его имя внесено в соответствующий раздел свидетельства о рождении, сообщает передача Bez tabu на телеканале TV3.
Через пять лет после окончания сексуальных отношений Дайна заявила Валерию, что хочет еще одного ребенка, и мужчина поначалу не согласился. Однако интимная связь все же имела место, и вскоре Валерию сообщили, что Дайна ждет ребенка.
На этом совместная жизнь пары, не состоявшей в официальном браке, закончилась, и они пошли каждый своей дорогой.
Однако в 2018 году из зарплаты Валерия, по словам мужчины, судебный исполнитель начал производить удержания. "Я позвонил судебному исполнителю, которая объяснила, что Дайна "оформила меня на алименты". Я сказал, что это не мой ребенок, но судебный исполнитель ответила, что в свидетельстве о рождении я записан как отец", - рассказывает Валерий.
С 2014 по 2018 год государство платило Дайне от лица Валерия свыше 5000 евро. Кроме того, примерно 1000 евро было выплачено уже совершеннолетнему ребенку. Валерий разыскал своего "якобы сына", и они договорились провести тест на отцовство, который исключил возможность того, что Валерий является биологическим отцом.
Видео: Сюжет передачи Bez tabu
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