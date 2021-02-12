Видео ⟩ Вакцину от Covid-19 получили Даниэль Павлютс, Раймонд Вейонис и другие должностные лица страны

Видео: Прямая трансляция с вакцинация от Covid-19 должностных лиц страны

Вчера, 11 февраля, первую дозу вакцины Astra Zeneca от Covid-19 уже получили президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш, а также ряд других должностных лиц.

В свою очередь сегодня первую дозу вакцины против Covid-19 получили председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис, председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс, министр обороны Артис Пабрикс, министр внутренних дел Сандис Гиргенс, министр экономики Янис Витенбергс, министр финансов Янис Рейрс, министр культуры Наурис Пунтулис, министр благосостояния Рамона Петравича, министр здравоохранения Даниэль Павлютс, министр защиты среды и регионального развития Артур Томс Плешс, а также генеральный прокурор Юрис Стуканс и бывший президент Латвии Раймонд Вейонис.

Как сообщалось, 11 февраля началась добровольная вакцинация против Covid-19 бывших президентов Латвии и высших должностных лиц страны, чьи обязанности связаны с обеспечением непрерывности основных государственных функций.

Небольшой круг должностных лиц, которым была предоставлена возможность пройти вакцинацию, был тщательно отобран, принимая во внимание их обязанности и роль в управлении государственными процессами.

Ссылаясь на социологические опросы, представители бюро вакцинации пояснили, что большая часть населения считает необходимым предоставить высокопоставленным должностным лицам страны возможность получить вакцину от Covid-19 на ранней стадии вакцинации, чтобы они подали пример остальным членам общества.