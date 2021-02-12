"Он как карточный домик сложился": На юге России взорвался супермаркет
В России, во Владикавказе, прогремел взрыв в супермаркете "Магнит". Здание полностью разрушено, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
В России, во Владикавказе, прогремел взрыв в супермаркете "Магнит". Здание полностью разрушено, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
"На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился… Причина неизвестна", - сказали в пресс-службе МВД.
В пресс-службе главы и правительства региона ТАСС сообщили, что пострадал один человек, вероятно, охранник супермаркета.
По информации Baza, взрыв произошел в 7:28. Ударная волна также повредила стекла в соседних жилых домах, пишет "Интерфакс".
Позже стало известно, что под завалами нашли пострадавшего охранника. Его отправили в реанимацию, сообщил источник "Интерфакса".