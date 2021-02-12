Пт, 12.02.2021
Заседание Сейма: кто-то одновременно выступает на дебатах и стрижет себе волосы громко жужжащей машинкой. Жду кадры из WC. Криста Баумане, депутат Сейма
Криста Баумане, депутат Сейма
2
1 мин для прочтения

"Он как карточный домик сложился": На юге России взорвался супермаркет

ФОТО: Reuters/ScanPix

В России, во Владикавказе, прогремел взрыв в супермаркете "Магнит". Здание полностью разрушено, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

"На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился… Причина неизвестна", - сказали в пресс-службе МВД.

2

В пресс-службе главы и правительства региона ТАСС сообщили, что пострадал один человек, вероятно, охранник супермаркета.

По информации Baza, взрыв произошел в 7:28. Ударная волна также повредила стекла в соседних жилых домах, пишет "Интерфакс".

Позже стало известно, что под завалами нашли пострадавшего охранника. Его отправили в реанимацию, сообщил источник "Интерфакса".

Последние новости

НАВЕРХ
Back