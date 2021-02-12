Шуплинска: чтобы возобновить очное обучение, нужно понять как будут тестироваться учебные заведения

Шуплинска подчеркнула, что Министерство здравоохранения обязалось предоставить правительству четкий алгоритм тестирования до вторника, 16 февраля.

"Речь идет как о том, как будут тестироваться учебные заведения при начале очного обучения, так и о том, насколько регулярно это [тестирование] будет проводиться", - сказала министр, добавив, что самоуправления в первую очередь будут использовать уже созданный Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) инструмент, который в будущем будет дополнен тестированием.

На вопрос о том, как школы смогут отслеживать, какой транспорт школьники используют, чтобы добраться до учебного заведения, Шуплинска ответила, что

именно поэтому важен региональный принцип. В регионах хорошо известна логистика перемещений.

"Проведя встречи со 119 самоуправлениями, мы поняли, что у каждой школы есть данные о том, как дети добираются до школы", - сказала министр.