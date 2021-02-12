Пациент подрался с медиками, а потом сбежал из больницы
Эстонская полиция занимается инцидентом, произошедшим в четверг, 11 февраля, в одной из больниц Таллинна, пишет Rus.Postimees.
Эстонская полиция занимается инцидентом, произошедшим в четверг, 11 февраля, в одной из больниц Таллинна, пишет Rus.Postimees.
11 февраля поступило сообщение о том, что упавший на улице Рави в центре Таллинна 44-летний мужчина напал на поспешивших к нему на помощь работников скорой помощи. Его доставили в больницу, откуда он позже сбежал.
Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия.