Пт, 12.02.2021
Я считаю, что предложение о введении постоянной ежемесячной поддержки семьям на каждого ребенка более эффективно и нацелено на конкретные группы, пострадавшие от кризиса, потерявшие доход или работу в условиях режима чрезвычайной ситуации и различных ограничений. Янис Рейрс, министр финансов
Янис Рейрс, министр финансов
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Пациент подрался с медиками, а потом сбежал из больницы

Скорая помощь. ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Эстонская полиция занимается инцидентом, произошедшим в четверг, 11 февраля, в одной из больниц Таллинна, пишет Rus.Postimees.

11 февраля поступило сообщение о том, что упавший на улице Рави в центре Таллинна 44-летний мужчина напал на поспешивших к нему на помощь работников скорой помощи. Его доставили в больницу, откуда он позже сбежал.

Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия.

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