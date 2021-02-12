В соццентрах сегодня вакцинировали 455 человек

Из этих 455 человек 308 являются клиентами центров социального ухода, а 147 - работниками.

Вакцинация проводилась в филиале Memele государственного центра социального ухода Latgale, филиалах Liepaja и Aizviki государственного центра социального ухода Kurzeme, центре социального ухода Atputas, центре социального ухода Malpils и центре социального ухода Jaunamuiža.

Министр благосостояния Рамона Петравича отмечает, что с продолжением вакцинации в центрах социального ухода приближается стадия выхода из кризиса Covid-19.

По ее мнению только после окончания вакцинации и остановки распространения вируса можно будет думать о смягчении жестких ограничений и мер безопасности.

В свою очередь руководитель расположенного в Крустпилсском крае центра социального ухода Jaunamuiža Солвита Гедуша пояснила, что большинство клиентов пансионата за последние три месяца переболели Covid-19, а также неделю назад получили прививку от гриппа, поэтому они сейчас не могут вакцинироваться от Covid-19. В общей сложности заявки на вакцинацию подали 90 клиентов и 11 работников этого центра социального ухода, несколько работников еще не решили, будут ли вакцинироваться. Есть также работники, которым вакцинироваться не рекомендовал семейный врач.

После вакцинации у некоторых работников пансионата отмечена повышенная температура тела, а клиенты чувствуют себя хорошо, сообщила Гедуша.