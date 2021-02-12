LTV: В списке вакцинированных появились привитые вне очереди

В таблице вакцинированных появились как сотрудник образовательного учреждения, так и человек с хроническими заболеваниями, а также один сотрудник оперативной службы, когда ни для одной из этих категорий еще не настала очередь по плану вакцинации.

Оказалось, что при поездке в Детскую деревню SOS на вакцинацию выяснилось, что один из потенциальных реципиентов вакцины неожиданно стал контактным лицом для больного Covid-19.

"Во флаконе 10 доз, и в этом преимущество малых городов - если мы чувствуем, что осталась одна или две дозы, мы быстро определяем человека, который был бы готов получить эту вакцину. Это решение нужно принимать очень быстро, потому что флакон открыт, его больше нельзя перемещать, и, чтобы не выкидывать вакцину, такая ситуация может произойти", - пояснила Инесе Зейтмане, руководитель Валмиерского центра здоровья.

На вопрос, существует ли повышенный риск коррупции в ситуации, когда количество вакцин ограничено, и был ли утвержден план действий по предотвращению потери оставшихся вакцин, Бюро вакцинации заявило в письменном ответе, что оно не дает рекомендаций относительно того, как использовать неиспользованные дозы.