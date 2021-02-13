Загорелся водонагреватель: в Ауце в результате пожара погиб человек

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), около 17:00 был получен вызов в многоквартирный дом в Ауце, где в одной из квартир загорелся водонагреватель.

Еще до прибытия пожарных из дома был вынесен жилец квартиры, однако медики скорой помощи были вынуждены констатировать его смерть.

Также пожарные прошедшей ночью тушили пожар повышенной опасности в Талсинском крае, где в металлическом ангаре горела щепа на площади 200 квадратных метров. Пожар был ликвидирован сегодня утром.