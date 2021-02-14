Вс, 14.02.2021
Если говорить о возможности распространения южноафриканского варианта вируса в Латвии, то это зависит от того, сможет ли он победить в конкуренции, например, с тем же самым британским вариантом нового коронавируса. Каспар Тарс, директор и ведущий научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований
Каспар Тарс, директор и ведущий научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований
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Фото ⟩ Землетрясение в Японии: более 120 пострадавших

Вечером в субботу, 13 февраля, в результате землетрясения на северо-востоке Японии силой 7,3 балла пострадали более 120 человек, сообщили в воскресенье власти страны.

Большинство пострадавших получили легкие травмы, серьезно пострадали лишь трое. 

В результате землетрясения повреждены здания и несколько железнодорожных путей. Образовавшийся оползень перекрыл междугородную трассу.

Около миллиона клиентов остались без электричества, но вскоре его восстановили.

Эпицентр землетрясения был на глубине 55 километров.

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