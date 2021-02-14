Фото ⟩ Землетрясение в Японии: более 120 пострадавших
Вечером в субботу, 13 февраля, в результате землетрясения на северо-востоке Японии силой 7,3 балла пострадали более 120 человек, сообщили в воскресенье власти страны.
Вечером в субботу, 13 февраля, в результате землетрясения на северо-востоке Японии силой 7,3 балла пострадали более 120 человек, сообщили в воскресенье власти страны.
Большинство пострадавших получили легкие травмы, серьезно пострадали лишь трое.
В результате землетрясения повреждены здания и несколько железнодорожных путей. Образовавшийся оползень перекрыл междугородную трассу.
Около миллиона клиентов остались без электричества, но вскоре его восстановили.
Эпицентр землетрясения был на глубине 55 километров.