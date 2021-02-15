Рукс: в прошлом году уровень преступности в Латвии снизился

По данным Госполиции, количество зарегистрированных преступлений в стране сокращается с 2014 года.

В прошлом году было зарегистрировано 38 767 преступлений, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году. Госполиция, которая расследует 93% общего количества преступлений в стране, в прошлом году зарегистрировала 36 144 преступления.

В прошлом году в стране было зарегистрировано 1969 особо тяжких преступлений, что на 133 больше 2019 года. Госполиция в 2020 году зарегистрировала 1687 особо тяжких преступлений, что на 135 больше, чем годом ранее.

В прошлом году Госполиция возбудила 34 183 уголовных дела, что на 2334 дела меньше, чем годом ранее.

"Общая тенденция к снижению преступности - это хорошо, но мы будем полностью удовлетворены, если снизится количество особо тяжких преступлений. Это особенно важно, так как особо тяжкие преступления имеют серьезные последствия", - подчеркнул Рукс.

Глава Госполиции отметил, что многие особо тяжкие преступления связаны с мошенничеством и отмыванием денег.