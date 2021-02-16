31-летняя соосновательница сети знакомств стала самой молодой женщиной-миллиардером

СМИ сообщают, что она стала миллиардершей после успешного IPO компании: на первых торгах акции Bumble взлетели на 85%.

Что такое Bumble?

Bumble - это сервис для знакомств. От своих конкурентов он отличается тем, что на нем первыми выходить на связь могут только женщины.

Стоимость акций Bumble

11 февраля акциями Bumble начали торговать на бирже NASDAQ. При проведении IPO их цена составила 43 доллара за штуку. Однако на первых торгах стоимость бумаг выросла более чем на 85%. На максимуме рыночная стоимость компании превысила 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает Forbes.

Состояние Уитни Вульф Херд

Женщине принадлежит почти 12% компаний (21,54 млн акций). Ее долю после IPO Forbes оценил в 1,6 миллиарда долларов.

Другие женщины-миллиардеры

25-летняя Александра Андресен и 26-летняя Катарина Андресен из Норвегии. Девушки унаследовали свои миллиарды от отца, передавшего дочерям по 42% в капитале семейной компании Ferd.

Любопытный факт: