Коалиция поддержала выплату единоразового пособия семьям в размере 500 евро на ребенка
На заседании правительственной коалиции достигнуто соглашение о выплате единоразового пособия семьям в размере 500 евро на одного ребенка.
На заседании правительственной коалиции достигнуто соглашение о выплате единоразового пособия семьям в размере 500 евро на одного ребенка.
Председатель предложившего выплату этого пособия Национального объединения Райвис Дзинтарс в Twitter поблагодарил всех, кто его поддержал.
Он заявил агентству LЕТА, что
помощь должна быть выплачена как можно скорее.
По оценкам Министерства финансов, расходы на разовое пособие в размере 500 евро на ребенка обойдутся бюджету примерно в 179 млн евро. Расчеты основаны на статистических данных, согласно которым в настоящее время в стране насчитывается около 358 000 несовершеннолетних. Более точные расчеты предоставит Министерство благосостояния.
Минблагу поручено разработать конкретное предложение, которое будет подано на рассмотрение Кабинета министров. Выплатой пособия займется Государственное агентство социального страхования.
По данным агентства LЕТА, пособие может быть выплачено в марте одновременно с ежемесячным пособием семьям.