Коалиция поддержала выплату единоразового пособия семьям в размере 500 евро на ребенка

Председатель предложившего выплату этого пособия Национального объединения Райвис Дзинтарс в Twitter поблагодарил всех, кто его поддержал.

По оценкам Министерства финансов, расходы на разовое пособие в размере 500 евро на ребенка обойдутся бюджету примерно в 179 млн евро. Расчеты основаны на статистических данных, согласно которым в настоящее время в стране насчитывается около 358 000 несовершеннолетних. Более точные расчеты предоставит Министерство благосостояния.