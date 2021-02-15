Пн, 15.02.2021
Люди все равно ходят в гости, и инфекция распространяется бесконтрольно. А это значит, что источником инфекции может быть кто угодно. Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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Увеличилось число больных Covid-19 в больницах

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В воскресенье, 14 февраля, в Латвии госпитализированы 52 пациента с Covid-19, в том числе три человека переведены в другие медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

Из больниц за прошедшие сутки выписаны 22 пациента, в том числе три переведены в другие медучреждения.

В настоящее время в больницах Латвии лечение проходят 939 пациентов с Covid-19, что на 16 больше, чем днем ранее. У 851 человека заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 88 - в тяжелой.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 278 новых случаев Covid-19, скончались 17 инфицированных.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 278 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 105 лет:

  • три человека - в возрасте от 50 до 60 лет,
  • два человека - в возрасте от 60 до 70 лет,
  • четыре человека - в возрасте от 70 до 80 лет,
  • семь человек - в возрасте от 80 до 90 лет,
  • один человек - в возрасте от 100 до 105 лет.

В воскресенье сделано 3186 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 76 984 человек, умерли 1468 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии подтвержден у 10 332 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 541,6 случая.

 

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