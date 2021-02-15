Заседания правительства по Covid-19 теперь будут открытыми
Заседания правительства по связанным с пандемией Covid-19 вопросам впредь будут открытыми, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш в микроблоге Twitter.
Заседания правительства по связанным с пандемией Covid-19 вопросам впредь будут открытыми, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш в микроблоге Twitter.
Он отметил, что в целях повышения прозрачности решений правительства и информированности общественности о процессе принятия решений заседания Кабинета министров по вопросам ограничений, мер поддержки и вакцинации от Covid-19 впредь будут открытыми.
Lai stiprinātu lēmumu caurskatāmību un veicinātu sabiedrības izpratni par to pieņemšanas gaitu, turpmāk valdības sēdes, kurās tiks skatīti ar #COVID19 pandēmiju saistīti ierobežojumi, atbalsta pasākumi un vakcinācijas jautājumi, būs atklātas.— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) February 15, 2021
О необходимости проведения открытых заседаний правительства ранее заявил депутат Сейма Ивар Зариньш. Он подчеркнул, что это позволило бы обществу убедиться в том, насколько ответственно к решениям и их разъяснению обществу подходит правительство.