Заседания правительства по Covid-19 теперь будут открытыми

Он отметил, что в целях повышения прозрачности решений правительства и информированности общественности о процессе принятия решений заседания Кабинета министров по вопросам ограничений, мер поддержки и вакцинации от Covid-19 впредь будут открытыми.

О необходимости проведения открытых заседаний правительства ранее заявил депутат Сейма Ивар Зариньш. Он подчеркнул, что это позволило бы обществу убедиться в том, насколько ответственно к решениям и их разъяснению обществу подходит правительство.