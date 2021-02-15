Пн, 15.02.2021
Люди все равно ходят в гости, и инфекция распространяется бесконтрольно. А это значит, что источником инфекции может быть кто угодно. Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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Заседания правительства по Covid-19 теперь будут открытыми

Зал заседаний ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Заседания правительства по связанным с пандемией Covid-19 вопросам впредь будут открытыми, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш в микроблоге Twitter.

Он отметил, что в целях повышения прозрачности решений правительства и информированности общественности о процессе принятия решений заседания Кабинета министров по вопросам ограничений, мер поддержки и вакцинации от Covid-19 впредь будут открытыми.

О необходимости проведения открытых заседаний правительства ранее заявил депутат Сейма Ивар Зариньш. Он подчеркнул, что это позволило бы обществу убедиться в том, насколько ответственно к решениям и их разъяснению обществу подходит правительство.

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