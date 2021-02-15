Пн, 15.02.2021
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Алексей Навальный
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Из здания на ул. Гертрудес в Риге эвакуированы люди - на нем появились трещины

ФОТО: Google Maps

Рижское строительное управление приостановило эксплуатацию жилого дома на ул. Гертрудес, 63, потому что на нем появились трещины, сообщил агентству LЕТА представитель строительного управления Эдгар Бутанс.

Специалисты сделали вывод, что в настоящее время людям не рекомендуется находиться в здании.

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Завтра, 16 февраля, будет проведен осмотр прилегающей строительной площадки на предмет того, не возникли ли трещины в результате забивания свай.

Как ранее стало известно агентству LЕТА, на жилом доме на ул. Гертрудес, 63, в Риге появились трещины и сегодня вечером на месте происшествия работают оперативные службы.

Вызов на ул. Гертрудес Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила в 17:25.

VUGD эвакуировала из здания десять человек, в настоящее время территория огорожена.

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