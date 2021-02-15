Из здания на ул. Гертрудес в Риге эвакуированы люди - на нем появились трещины

Специалисты сделали вывод, что в настоящее время людям не рекомендуется находиться в здании. 7

Завтра, 16 февраля, будет проведен осмотр прилегающей строительной площадки на предмет того, не возникли ли трещины в результате забивания свай.

Как ранее стало известно агентству LЕТА, на жилом доме на ул. Гертрудес, 63, в Риге появились трещины и сегодня вечером на месте происшествия работают оперативные службы.

Вызов на ул. Гертрудес Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила в 17:25.